Ученые СПбГУ объяснили, как прививка от туберкулеза помогает организму противостоять COVID-19

Ученые СПбГУ проанализировали около 100 научных работ и статистику по заболеваемости COVID-19 в разных странах мира и выяснили: коронавирус медленнее распространяется там, где велик процент привитых от туберкулеза вакциной БЦЖ, а сама эта прививка, сделанная в раннем детстве, меняет иммунную систему так, что болезнь протекает менее тяжело.

Напомним, весной ученые всего мира активно обсуждали, есть ли связь между вакцинацией от туберкулеза в раннем детстве и легким течением COVID-19. Однако на тот момент статистических данных было еще недостаточно, чтобы делать выводы. Сегодня их накопилось достаточно, чтобы обнаружить важные закономерности, что и сделали в СПбГУ.

Анализ статистических данных, который провели эксперты, показал, что уровень заболеваемости COVID-19, течение вызванной инфекцией острой интерстициальной пневмонии (дающей картину матового стекла на КТ) и уровень смертности от нее зависят от вакцинации бациллами Кальметта-Герена (БЦЖ), входящей в Национальный календарь прививок. Так, смертность от ковида и вызванных им осложнений оказалась ниже в тех странах, где работали ранее или продолжают работать национальные программы иммунизации, особенно с ревакцинацией: в Восточной Европе, Финляндии, Китае, Японии, Корее, Средней и Южной Азии, Африке, в ряде стран, входивших в СССР. Намного выше этот показатель там, где массовая БЦЖ-вакцинация никогда не проводилась или прекратилась более 20 лет назад, например, в США, Италии, Нидерландах, Бельгии, западных землях Германии (по сравнению с восточными).

«Прививку БЦЖ в России делают один раз в жизни новорожденным, — рассказала Яна Ивашкевич, врач-терапевт. — Но именно раннее и продолжительное воздействие штамма вакцины на формирующуюся иммунную систему обеспечивает адъювантный эффект — усиливает иммунный ответ организма на различные, в том числе многие инфекционные антигены. Адъювант — это вещество, усиливающее иммунные ответы неспецифически. Многие адъюванты усиливают и аутоиммунные процессы. Но вакцина БЦЖ имеет нехарактерные для большинства адъювантов свойства: например, выполняет функцию иммуномодулятора, а также снижает риск некоторых аутоиммунных болезней и лимфом. COVID-19 может провоцировать аутоиммунные осложнения, поэтому столь необычные для адъюванта свойства БЦЖ могут и в этом отношении быть полезны. По данным статистики, в странах, практикующих неонатальную вакцинацию БЦЖ, отмечено общее снижение детской смертности».

Ревакцинацию — повторение прививки в течение жизни — сейчас практикуют только четыре страны: Белоруссия, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Важно, что эффект тренированного иммунитета достигается, если вакцина БЦЖ вводится при незрелой иммунной системе, уверены ученые. «Есть основания полагать, что у взрослых и пожилых людей, не привитых в раннем детстве, эффект от позднего введения вакцины будет существенно меньше, — объяснил Леонид Чурилов. — В то же время имеются работы исследователей из Нидерландов, где в детстве не проводят вакцинацию БЦЖ, указывающие, что ее введение взрослым не ухудшает, а, возможно, несколько облегчает течение болезни при инфицировании новым коронавирусом».

Как рассказали авторы статьи, вакцина БЦЖ активирует местный иммунный ответ на слизистых оболочках. Именно через них распространяется вызванное SARS-CoV-2 острое респираторное заболевание. По словам ученых, вакцина БЦЖ запускает тренированный иммунитет, который активирует моноциты, макрофаги и натуральные киллеры — клетки, мобилизующие неспецифические защитные силы организма. И вырабатываемые после вакцинации БЦЖ гамма-интерферон и другие медиаторы в итоге могут способствовать менее тяжелому течению заболевания.

«У возбудителя новой коронавирусной инфекции и БЦЖ имеются общие пептиды, а значит, возможна индукция перекрестного иммунитета. Сейчас активно идут крупные клинические исследования вакцины БЦЖ и испытания ее использования для профилактики новой коронавирусной инфекции — например, в Нидерландах и Австралии», — отметила Яна Ивашкевич. Кроме того, объясняют ученые, позицию о связи БЦЖ со снижением скорости распространения COVID-19 и менее тяжелым течением болезни подтверждают исследования международных коллективов коллег из США, Германии, Канады, Индии и Ирана.

Обзор опубликован в научном журнале Juvenis scientia. Авторы статьи, созданной под руководством заместителя руководителя лаборатории мозаики аутоиммунитета, заведующего кафедрой патологии СПбГУ Леонида Чурилова, стали студентка СПбГУ, лаборант-исследователь лаборатории Алина Петяева, врач-терапевт, выпускница онлайн-курса СПбГУ General Pathophysiology Яна Ивашкевич, ведущая научную работу в Университете, а также врач Любовь Козачевская.

Ирина Багликова

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