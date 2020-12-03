С точностью до «наоборот». Врачи рассказали об аномальном течении COVID-19

Один их основных симптомов новой болезни может проявить себя неожиданно. Врачи задумались: почему температура настолько не стабильна, что поднимается до максимума и опускается до минимума - 35 градусов.

Российские специалисты, работающие с пациентами с COVID-19, столкнулись с аномальным течением болезни у части пациентов: температура тела после небольшого повышения резко понижается.

«У некоторых 1,5-2 недели высокая температура. У некоторых другая ситуация: они пару дней потемпературят, а потом у них снижается температура до 35 градусов и ниже. То есть во время самого заболевания, если легкая форма ковида, у некоторых температура ниже нормы держится», - сообщил «Ленте.ру» иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Считается, что повышение температуры является одним из наиболее частых симптомов коронавируса. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, этот симптом встречается у 78 процентов пациентов. Следующий самый частый симптом — кашель. Эти признаки болезни характерны как для легкого, так и для тяжелого течения коронавируса.

Напомним, в конце ноября турецкие ученые заявили о том, что бессимптомные носители SARS-CoV-2 могут быть более опасными для окружающих, чем ковидные пациенты с кашлем. Их исследования показали, что у носителей вируса без симптомов в биоматериале определялась более высокая вирусная нагрузка.

Ещё одно негативное воздействие новой коронавирусной инфекции обнаружили ученые, работающие в США. Преподаватели университета Джорджа Мейсона в североамериканском штате Виргиния считают, что COVID-19 приводит к преждевременному старению организма.