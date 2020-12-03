В Петербурге построят вторую очередь Центра протонной терапии

По оценке властей Петербурга, завершение проекта выведет медучреждение на ведущие позиции в мире.

Многофункциональный онкологический корпус аккумулирует самые современные технологии по лечению злокачественных заболеваний у взрослых и детей, в том числе с помощью радиоактивных изотопов, сообщает пресс-служба Смольного. В новом здании расположатся лечебные отделения на 186 коек, из которых 50 детских, а также отделения хирургии, диагностики, генетическая, клиническая и морфологическая лаборатории и дневной стационар. В нем также разместится первый в России учебный центр радиологии и лучевой терапии, где будут готовить специалистов для всей страны.

«Город будет поддерживать этот проект и помогать. Работа этого центра очень важна не только для Петербурга, но и для страны. С введением нового корпуса центр займет ведущее место в мировой онкологии», - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, посетивший стройплощадку и онкоцентр 3 декабря.

Глава города отметил, что институт имени Березина - стратегический партнер Петербурга и один из крупнейших частных инвесторов в российскую медицину. Уже известно, что сам институт инвестирует в проект 5,1 млрд рублей. Петербург в течение нескольких лет оплачивает из городского бюджета лечение 100 человек в год. В этом году городом получены федеральные квоты на лечение 600 пациентов.

Кроме того, в июне на Глухарской улице был открыт новый стационар на 60 коек для пациентов Центра протонной терапии. Он был построен в рекордные сроки, всего за полгода. Создание стационара было обязательным условием участия Центра протонной терапии в госпрограмме оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств ОМС. С 2020 года протонная лучевая терапия для лечения онкологических заболеваний включена в программу господдержки.

Напомним, в октябре 2017 года в рекордно короткие сроки был построен первый в стране клинический Центр протонной терапии. До этого подобная технология применялась только на уровне научных исследований. На сегодняшний день протонная терапия - самый щадящий и эффективный метод лучевой терапии. При его использовании снижаются побочные эффекты, риски осложнений и рецидивов. Этот метод применяется в самых сложных случаях, когда невозможно провести хирургическую операцию, он считается лучшим в мире лучевым лечением для детей с онкологическими заболеваниями. В 2020 году Центр протонной терапии вышел на плановую мощность – за год лечение прошли 800 человек. Всего за время работы в центре получили помощь 1300 пациентов, из которых 60% - дети.

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