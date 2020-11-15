Минздрав России предложил изменить целевые показатели по смертности в нацпроектах с поправкой на пандемию

Чиновники от здравоохранения считают, что нынешние задачи по снижению числа умерших россиян, которые поставлены в принятых госпланах, уже невыполнимы.

О необходимости подобной корректировки заявил 3 декабря замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай на совещании в Совете Федерации ФС РФ, посвященном реализации нацпроектов в условиях распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

"Очевидно, что в силу объективных причин здесь будут предполагаться некоторые корректировки плановых значений. Но при обсуждении любой корректировки мы, конечно, должны прежде всего исходить из возможности реализации дополнительных мероприятий, которые могли бы обеспечить достижение показателя, который был изначально запланирован. <...> Нужно принять дополнительны меры для того, чтобы нивелировать те негативные тенденции, которые фиксируются за счет дополнительных усилий на ряде приоритетных направлений, в числе которых, конечно, и вопросы общественного здоровья", - сказал он.

Замглавы минздрава напомнил российским сенаторам о том, что в первые дни нового года традиционно фиксируется некоторый рост смертности. "Поэтому мы, работая с регионами, должны в обязательном порядке обращать внимание региональных коллег на эту проблематику, и для нас это дополнительный резерв сохранения жизней, которыми мы, конечно, не имеем права пренебрегать", - заявил Салагай.

Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности здоровой жизни являются одними из ключевых целей нацпроекта "Демография". В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.

Напомним, в конце ноября заммининистра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил о том, что ведомство в ближайшем будущем ожидает роста летальной статистики по всей стране. И это связано не только с ростом числа смертей от COVID-19, но и со значительным снижением в период пандемии «количества обращений в отделения неотложной помощи пациентов с серьезными диагнозами, хроническим заболеваниями и последующими госпитализациями».

Согласно статистике, в Петербурге живут 924453 человека в возрасте 65+. Это 17 процентов от общей численности населения города.

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