Минздрав России предложил изменить целевые показатели по смертности в нацпроектах с поправкой на пандемию

Минздрав России предложил изменить целевые показатели по смертности в нацпроектах с поправкой на пандемию12:17, 03.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Чиновники от здравоохранения считают, что нынешние задачи по снижению числа умерших россиян, которые поставлены в принятых госпланах, уже невыполнимы.
О необходимости подобной корректировки заявил 3 декабря замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай на совещании в Совете Федерации ФС РФ, посвященном реализации нацпроектов в условиях распространения коронавируса, сообщает ТАСС.
Замглавы минздрава напомнил российским сенаторам о том, что в первые дни нового года традиционно фиксируется некоторый рост смертности. "Поэтому мы, работая с регионами, должны в обязательном порядке обращать внимание региональных коллег на эту проблематику, и для нас это дополнительный резерв сохранения жизней, которыми мы, конечно, не имеем права пренебрегать", - заявил Салагай.
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Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности здоровой жизни являются одними из ключевых целей нацпроекта "Демография". В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.
Напомним, в конце ноября заммининистра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил о том, что ведомство в ближайшем будущем ожидает роста летальной статистики по всей стране. И это связано не только с ростом числа смертей от COVID-19, но и со значительным снижением в период пандемии «количества обращений в отделения неотложной помощи пациентов с серьезными диагнозами, хроническим заболеваниями и последующими госпитализациями».
Согласно статистике, в Петербурге живут 924453 человека в возрасте 65+. Это 17 процентов от общей численности населения города.
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