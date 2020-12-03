Китайские и швейцарские ученые создали искусственный кровеносный сосуд из пластиковой сетки,  металла и стволовых клеток

Он способен заменить пораженные артерии и может изменить лечение сердечных заболеваний. Это полый имплантат, сделанный из соединения пластиковой сетки и металла. Он заполнен клетками, способными превратиться в здоровую эндотелиальную ткань сосудов.

Его создатели из Южного научно-технологического университета китайской провинции Гуандун и Института биоинженерии в Лозанне уверяют, что смогли преодолеть проблему, свойственную подобным разработкам. Ранее попытки создать искусственную замену сосудам на базе живых клеток терпели неудачу на стадии выбора материала каркаса, которым нужно их закрепить. В подобных опытах стволовые клетки не разрастались в нужную ткань, и имплантат выходил из строя. Китайские и швейцарские биоинженеры решили задачу с помощью тока, пишет Newsru.com со ссылкой на The Daily Mail.

Их имплантат представляет собой три слоя пластиковой сетки, свернутых в трубочку. Между слоями находятся тысячи стволовых клеток, взятых из пуповины. Известно, что эти клетки образуют эндотелиальную ткань, которая не только формирует кровеносные сосуды, но и выделяет вещества, поддерживающие здоровье кровеносных сосудов и гарантирующие отсутствие тромбов. Сетчатые слои также содержат металл галлий. Он на себя берет роль проводника тока.

За несколько дней до хирургической имплантации участка пораженного кровеносного сосуда на имплантат воздействуют слабым электрическим током. Металл действует как проводник, позволяя току проходить через имплантат. Ток стимулирует спящие стволовые клетки внутри имплантата к росту и распространению, постепенно образуя здоровую ткань новых кровеносных сосудов вокруг имплантата.

Исследователи подчеркивают, что под воздействием тока количество стволовых клеток в имплантате увеличивалось больше чем в 2 раза за две недели. Он должен разрушаться внутри тела в течение нескольких месяцев, а затем вымываться, оставляя после себя только новые здоровые ткани.