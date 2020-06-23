Целевиков в медвузах будет меньше. Правительство утвердило квоты на бесплатное обучение врачей в 2021 году

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил квоты на целевое обучение в вузах в 2021 году. Среди будущих врачей целевиков будет по-прежнему много, хотя по сравнению с 2020-м квоты по некоторым медицинским специальностям в медвузах даже уменьшатся.

«Каждый год правительство определяет, сколько процентов от общего числа бюджетных мест по каждой специальности отводится для целевиков. Они в свою очередь поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать не менее трёх лет в организации, которая его направила», - говорится в комментарии к документу на сайте кабмина.

Согласно новому распоряжению правительства, доля бюджетных мест в медвузах для целевой подготовки будущих врачей по программам специалитета останется прежней или даже уменьшится по сравнению с приемной кампанией-2020. Больше всего целевиков будут принимать на специальности «Педиатрия» - им отдадут 75% от общего числа бюджетных мест и «Лечебное дело» - 70%. Далее идут специальности «Стоматология» - 50% мест и «Медико-профилактическое дело» - 50% (в 2020-м было 60%). Каждый пятый первокурсник, поступивший по бюджету на «Клиническую психологию» тоже придет по целевому набору (в этом году квота была 40%). По 15% отводится целевикам, поступающим на специальности «Медицинская биохимия» и «Фармация» (было 20%). Меньше всего целевиков будет среди обучающихся медицинской биофизике - 10% (было 15%) и медицинской кибернетике - 10% (было 20%).

Уменьшится доля бюджетных мест для целевого приема и для будущих медсестер, обучающихся по программе бакалавриата, - с 20% до 10%.

Самой большой традиционно будет доля целевиков при приеме в ординатуру. По самым дефицитным направлениям будет 100-процентный целевой набор. В их числе – «Анестезиология», «Рентгенология», «Кардиология», «Пульмонология», «Неврология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Бактериология», «Инфекционные болезни».

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Ранее Михаил Мишустин утвердил новое положение о целевом обучении в колледжах и вузах, которое вступает в силу с начала 2021 года. Этот документ устанавливает ответственность для образовательных организаций, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, а после обязуются взять их к себе на работу. В случае отказа в трудоустройстве они должны будут возмещать бюджету расходы на обучение целевика. Сейчас эти нормы действуют для всех организаций, кроме образовательных. Кроме того, по новым правилам количество бюджетных мест на целевое обучение, выделяемое регионам, будет согласовываться с местными властями.

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