Онкологи создали сибиряку новый язык. Мужчина уже говорит

Уникальная операция длилась 10 часов. Новый орган пациенту сформировали из мышц спины.

О достижении тюменских врачей информирует 2 декабря Минздрав России. Согласно его сообщению, пациенту тюменского «Медицинского города» был установлен диагноз "злокачественное новообразование языка 4 стадии", хирургам пришлось полностью его удалить.

Чтобы пациент смог вернуться к полноценной жизни после пройденного лечения, хирургам было необходимо пересадить ткань, сохранив в ней нервные структуры, и врачи Тюмени справились с этой задачей.

«Для формирования нового языка мы выделили кожно-мышечный лоскут со спины вместе с питающими его сосудами и нервом, выходящим из подмышечной впадины. Также мы выделили подъязычный нерв, выходящий из основания черепа и сосуды на шее. Все выделенные нервы и сосуды мы сшили между собой под микроскопом, таким образом, в пересаженную ткань стала поступать кровь и нервные импульсы, а мы добились двигательной функции сформированного нами языка», - сообщила заведующая онкологическим отделением №2 многопрофильной клиники «Медицинский город» Юлия Шубина.

Она добавила, что в 10-часовой микрососудистой операции принимали участие 6 хирургов второго онкологического отделения клиники. Спустя три недели после хирургического вмешательства к мужчине вернулась способность говорить. Пациенту ещё предстоит пройти курс химиолучевого лечения.

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