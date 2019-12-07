Успеть до Нового года. Врачи назвали препараты, которые лучше купить до рождественских каникул

В предпраздничной суматохе терапевты советуют россиянам не забыть приобрести препараты, которые заметно облегчат их жизнь в период затяжных праздничных застолий. Их как минимум, два.

«Средства спасения» от переедания, алкогольной интоксикации и возможного отравления доступны и должны быть в каждой домашней аптечке. Какие препараты скорее всего понадобятся заметному числу взрослого населения страны после новогодних застолий сообщила NEWS.ru врач-терапевт Людмила Лапа.

По её мнению, чтобы избавиться от неприятных симптомов на утро после переедания и чрезмерных возлияний, нужно за праздничным столом принять ферменты. Они помогут переработать всё употреблённое, в том числе и алкоголь. А в конце застолья необходимо выпить ещё и сорбенты — они быстро выведут из организма токсины.



Кроме того, специалист считает, что соотечественникам во время пиршеств не стоит налегать на салаты. Именно ими чаще всего травятся в праздники. Терапевт порекомендовала не покупать продукцию, срок изготовления которой превышает 12 часов. С домашней кулинарией стоит поступать также — нужно есть только свежеприготовленные блюда.