Столичные власти выделили ещё 130 миллионов рублей на такси для врачей, работающих с COVID-19

Мэр Москвы 1 декабря распорядился выделить из резервного фонда городского правительства 128,4 миллиона рублей для компенсации затрат на перевозку медицинских работников на такси.

Как сообщает официальный сайт столичного градоначальника, соответствующее постановление на заседании президиума павительства Москвы подписал Сергей Собянин.

Столичные власти напоминают о том, что врачей, которые осуществляют забор анализов и занимаются оказанием помощи московским пациентам на дому, бесплатно перевозят на такси с мая 2020 года. Такие меры были приняты в рамках борьбы с распространением COVID-19. Все расходы оплачиваются за счет городского бюджета.

С 16 мая по 31 июля ежедневно было задействовано в среднем 300 транспортных средств, а с 1 августа по 30 августа — 100 машин. Осенью их количество вновь увеличили до 300 в день. Одна машина совершает до 50 рейсов в день.

Ранее властями столицы было принято решение направить свыше 800 миллионов рублей на оплату услуг частных медицинских лабораторий, проводящих лабораторно-диагностические исследования на новую коронавирусную инфекцию по заказу правительства Москвы. Это позволит провести порядка одного миллиона исследований.

Напомним, в конце ноября вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в интервью «Петербургскому дневнику» напомнил о том, что по решению градоначальника Александра Беглова, из бюджета города выделено 69 миллионов рублей для организации доставки пациентов для проведения КТ-исследований спецтранспортом. «Это будут специально оборудованные автомобили, с ширмой, после каждого пациента – обязательная дезинфекция», - сказал тогда Эргашев.

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