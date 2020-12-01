«Пивной живот» тут ни при чем. Любителю пенного врачи удалили 12-килограммовую опухоль

Хмельной напиток довел москвича до скальпеля хирурга. Обильные возлияния для него обернулись не недостатками фигуры, а гигантским новообразованием.

Об уникальной операции сообщил 1 декабря департамент здравоохранения Москвы. Врачи столичной клинической больницы им. В.В. Виноградова смогли спасти жизнь 64-летнему пациенту, который обратился в отделение урологии с жалобами на тянущую боль в области поясницы, а также проблемы с кишечником и мочеиспусканием.

Асимметрию живота мужчина объяснял для себя просто - он счёл её последствием регулярного употребления слабоалкогольного напитка. В «пивном животе» долгое время он видел только расплату за пагубную привычку и не обращался к врачам.

Однако реальность оказалась куда хуже: специалисты больницы имени Виноградова провели осмотр и компьютерную томографию пациента, в результате чего обнаружили у него 30-сантиметровую опухоль левой почки.

«По срочным показаниям хирурги решили проводить операцию открытым способом. Врачи выполнили разрез по реберной дуге и удалили новообразование и все измененные ткани, их общий объем составил 12 кг», - сообщает Мосгорздрав.

Врачи отмечают, что пациент был крайне удивлен диагнозом. К счастью, несмотря на огромные размеры опухоли, специалистами не было выявлено ни врастания новообразования в соседние органы, ни отдаленных метастазов. После радикальной операции химиотерапия не потребовалась. Уже на 4 день после хирургического вмешательства поклонника пива выписали домой.

© Доктор Питер