Число инфицированных ВИЧ россиян за год снизилось на четверть. В зоне риска средний возраст

Количество заражений вирусом иммунодефицита человека в РФ по итогам 10 месяцев текущего года снизилось на четверть в сравнении с показателями 2019-го. Такие данные приводит Роспотребнадзор 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом.

«По итогам 10 месяцев 2020 года, согласно государственной статистике зарегистрировано на четверть меньше новых случаев ВИЧ-инфекции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2020 год - 49 920, 2019 год - 65 796). Обследовано на ВИЧ-инфекцию более 28,3 млн российских граждан. Преимущественно в 2020 году ВИЧ-инфекция диагностировалась у россиян в возрасте 30-49 лет (70,9% новых случаев)», - говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что сейчас в стране «принципиально изменены подходы к лечению ВИЧ-инфекции», антиретровирусную терапию рекомендуют начинать как можно раньше, с момента выявления ВИЧ-инфекции, не дожидаясь результатов обследования на вирусную нагрузку и иммунный статус или снижения показателей CD4 до 350 и менее кл./мл. АРВ-терапию сегодня получают 75,5% ВИЧ-инфицированных, состоявших на диспансерном наблюдении.

Благодаря усилиям стран и международных организаций более 67% (25,4 млн человек), живущих с ВИЧ в мире, получили доступ к современной антиретровирусной терапии, что существенно улучшило качество и продолжительность их жизни.

Роспотребнадзор отмечает, что к 2020 году число смертей из-за СПИД на планете сократилось на 39% в сравнении с 2010 годом, а число новых случаев заражения ВИЧ в мире сократилось на 23%. В России темпы прироста заболеваемости ВИЧ снизились на 5% в 2018 году и на 5,6% в 2019 году при «широком охвате населения обследованием на ВИЧ-инфекцию - 40,8 млн человек. Это 27,6% населения страны.

Всемирный день борьбы со СПИДом был учрежден в 1988 году в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и решением Генеральной Ассамблеи ООН.

© Доктор Питер