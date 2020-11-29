В ВОЗ предупредили о риске пандемии хуже COVID-19, потому что лечиться будет нечем

Бесконтрольный прием антибиотиков и противовирусных препаратов во время пандемии COVID-19 может привести к другой, худшей пандемии, когда лекарства станут неэффективными. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Очень важный вопрос - антимикробные препараты, антибиотики. Если мы сейчас не будем осторожно использовать антибиотики, - их нужно принимать только по назначению врача, а все врачи должны только очень внимательно смотреть рекомендации, нужны они или не нужны, - тогда после коронавируса мы можем встретиться с гораздо худшей пандемией. А это пандемия микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам и противовирусным препаратам», - передает ТАСС слова Мелиты Вуйнович на пресс-конференции в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом.

По словам представителя ВОЗ, бесконтрольный прием антибиотиков приведет к распространению устойчивых к лекарствам микроорганизмов, и тогда лечить пациентов с инфекционными заболеваниями будет нечем.