Ученые сделали неожиданный вывод: у бессимптомных пациентов коронавирусная нагрузка больше, чем у тяжелобольных

Бессимптомные носители SARS-CoV-2 могут быть более опасными для окружающих, чем ковидные пациенты с кашлем. К такому неожиданному выводу пришли турецкие ученые. По мнению авторов проведенного исследования, у носителей вируса без симптомов в биоматериале определялась более высокая вирусная нагрузка.

О том, что бессимптомные носители SARS-CoV-2 могут распространять инфекцию, специалисты говорили и раньше. Турецкие же ученые пришли к выводу, что они могут быть даже заранее для окружающих, чем тяжелобольные. Результаты работы были опубликованы в журнале Infection, пишут РИА Новости.

Авторы исследования оценили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов с коронавирусом разного возраста и с разным течением заболевания — всего участвовали 60 пациентов с подтвержденным COVID-19, четверть из которых болели без симптомов. Ученые проанализировали 360 образцов их биоматериала - из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи. В итоге оказалось, что у всех бессимптомных пациентов вирусная нагрузка (количество вирусных частиц и чем оно выше, тем больше риск их передачи - Прим. ред.) была выше, чем у тех, у кого симптомы были.

«COVID-19 — сложная головоломка, состоящая из множества пазлов. Срочно необходимы вирусологические и иммунологические исследования, чтобы собрать все воедино и увидеть общую картину, — цитируют РИА Новости слова авторов статьи. — Наше исследование, в отличие от других, демонстрирует, что бессимптомные пациенты имеют более высокую вирусную нагрузку SARS-CoV-2, чем пациенты с симптомами, и с увеличением тяжести заболевания наблюдается значительное снижение вирусной нагрузки».

По мнению исследователей, более высокая вирусная нагрузка у пациентов без симптомов отличает новый коронавирус от прочих патогенов и может объяснять, почему усилия многих стран пока не могут остановить пандемию.