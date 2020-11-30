«Рисковали жизнью, спасая пациентов, и одного призвали «наверх». «Доктор Питер» нашел создателя «ангелов на Карповке»

30-летний Евгений - успешный менеджер, классический представитель «белых воротничков». И только близкие знают его как уличного художника Мaestro. «Доктор Питер» нашел автора фигур ангелов-врачей на Малой Садовой и Карповке, которые стали одними из символов народного мемориала петербургским медикам, погибшим от коронавируса.

- Я занимаюсь стрит-артом, это направление уличного искусства, которое, как правило, вызывает раздражение у властей. Но для меня это способ разговора — с миром, с людьми. По-настоящему я ушел в стрит-арт, когда все перешли на удаленку. До этого я вел жизнь обычного офисного служащего… Практически никто из моих коллег не знает, чем я занимаюсь в свободное от работы время, - говорит Евгений, который известен в петербургском стрит-арте под ником @maestro_jackie.

Первую фигуру врача, вырезанную из фанеры, он установил на Малой Садовой у Стены памяти в конце мая. Это было страшное время — хроника потерь была почти ежедневной. Поэтому, когда на Малой Садовой появилась фигура врача в образе архангела в маске, держащего в руке капельницу, всем сразу стал понятен замысел художника.

- Я взял за основу икону Александра Невского, защитника святой Руси, - рассказывает Евгений. - Врач — тоже воин, храброе сердце…

По словам Евгения, установка фигуры врача на Малой Садовой была порывом души.

- Меня возмущает отношение к врачам в нашей стране, - говорит он. - Это самая недооцененная профессия, я знаю, о чем говорю, мои родственники тоже медики. Только когда ситуация стала катастрофической, на врачей, наконец, обратили внимание. Я делал эту фигуру больше для себя, совершенно не ожидая, что она найдет такой отклик у людей.

Фигура воина-врача простояла на Малой Садовой все лето и почти всю осень. После демонтажа 13 ноября строительного забора, на котором размещалась Стена памяти, фигуру вместе с фотографиями погибших медиков отвезли на хранение в Музей политической истории России.

Мемориал переехал на набережную Карповки, в маленький сквер напротив входа в ПСПбГМУ им. Павлова — скоро здесь появится бронзовый Печальный ангел работы известного петербургского художника Романа Шустрова, умершего от ковида в мае. Пока лишь вмонтирована табличка в скамейку и подведено освещение. Но место зажило практически с первых дней благодаря Евгению, который привез сюда свою новую инсталляцию.

- Сюжет простой, - говорит художник. - Два медработника — врач и медсестра остановились на перекур, они рисковали жизнью, спасая пациентов, и одного призвали «наверх». Врач отдает свою сигарету напарнице со словами: «Докури, мне пора». Я специально рисовал их со спины, чтобы поставить лицом к реке. В квартире работать неудобно, поэтому вырезал фигуры из фанеры в столярной мастерской, а разрисовывал уже на улице — во дворе дома. Нашел на барахолке на Удельной зеленые медицинские сумки с красным крестом. Так сложился образ целиком.

Ирина Фигурина

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