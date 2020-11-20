Участковых врачей отправят к ковидным пациентам на такси

Участковых врачей отправят к ковидным пациентам на такси17:06, 27.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Участковые врачи смогут ездить по вызовам к ковидным пациентам на такси. Правительство РФ уже разработало механизм финансирования этого проекта. В первую очередь, его опробуют в регионах со сложной эпидобстановкой.
Кабмин разработал механизм финансирования такси для участковых врачей. Доктора смогут бесплатно и безопасно добираться до пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение дома.
«Механизм службы такси для врачей приоритетно отработаем в регионах с наиболее сложной ситуацией с COVID-19. Перечень субъектов, а также финансовую потребность, составляет Минцифры, исходя из обобщенных данных Минздрава, ОНФ и данных регионов. Достигнуты договоренности с крупнейшими операторами такси, рассчитываем, что далее к системе присоединятся другие, в том числе региональные перевозчики», - цитирует ТАСС вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Во время смены машина будет следовать по нужным адресам в течение дня.
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Ранее на совещании с членами правительства Владимир Путин объявил, что власти как можно скорее должны решить вопрос о выделении машин для перевозке врачей. Президент также поручил ускорить дополнительные поставки в регионы машин скорой помощи.
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