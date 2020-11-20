Участковых врачей отправят к ковидным пациентам на такси

Участковые врачи смогут ездить по вызовам к ковидным пациентам на такси. Правительство РФ уже разработало механизм финансирования этого проекта. В первую очередь, его опробуют в регионах со сложной эпидобстановкой.

Кабмин разработал механизм финансирования такси для участковых врачей. Доктора смогут бесплатно и безопасно добираться до пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение дома.

«Механизм службы такси для врачей приоритетно отработаем в регионах с наиболее сложной ситуацией с COVID-19. Перечень субъектов, а также финансовую потребность, составляет Минцифры, исходя из обобщенных данных Минздрава, ОНФ и данных регионов. Достигнуты договоренности с крупнейшими операторами такси, рассчитываем, что далее к системе присоединятся другие, в том числе региональные перевозчики», - цитирует ТАСС вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Во время смены машина будет следовать по нужным адресам в течение дня.

Ранее на совещании с членами правительства Владимир Путин объявил, что власти как можно скорее должны решить вопрос о выделении машин для перевозке врачей. Президент также поручил ускорить дополнительные поставки в регионы машин скорой помощи.