Петербургский фонд ОМС увеличивает финансирование городских поликлиник

Более полутора миллиардов рублей в декабре направляется в клиники Петербурга, в которых лечат пациентов с COVID-19. Такое решение было принято сегодня на заседании Тарифной комиссии. Большую часть из них получит служба скорой помощи и поликлиники.

Сегодня на заседании Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования принято решение выделить дополнительно 1,6 млрд рублей медучреждениям Петербурга на оказание помощи пациентам с COVID-19. Из них 1,4 млрд рублей будут направлены на оказание амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи.

Как сообщили в Петербургском Терфонде ОМС дополнительное финансирование требуется прежде всего поликлиникам, поскольку сейчас многие инфицированные коронавирусом лечатся амбулаторно, нагрузка у них выросла.

Корректировке подверглись и некоторые тарифы для стационаров, которые не перепрофилированы под лечение пациентов с коронавирусом.

Что касается финансирования больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19, то оно увеличивается ежемесячно, в ноябре им дополнительно направлено более 207 млн рублей.

© Доктор Питер