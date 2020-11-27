Петербургский фонд ОМС увеличивает финансирование городских поликлиник

Петербургский фонд ОМС увеличивает финансирование городских поликлиник13:15, 27.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Более полутора миллиардов рублей в декабре направляется в клиники Петербурга, в которых лечат пациентов с COVID-19. Такое решение было принято сегодня на заседании Тарифной комиссии. Большую часть из них получит служба скорой помощи и поликлиники.
Сегодня на заседании Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования принято решение выделить дополнительно 1,6 млрд рублей медучреждениям Петербурга на оказание помощи пациентам с COVID-19. Из них 1,4 млрд рублей будут направлены на оказание амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи.
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Как сообщили в Петербургском Терфонде ОМС дополнительное финансирование требуется прежде всего поликлиникам, поскольку сейчас многие инфицированные коронавирусом лечатся амбулаторно, нагрузка у них выросла.
Корректировке подверглись и некоторые тарифы для стационаров, которые не перепрофилированы под лечение пациентов с коронавирусом.
Что касается финансирования больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19, то оно увеличивается ежемесячно, в ноябре им дополнительно направлено более 207 млн рублей.
© Доктор Питер
Лучше бы поликлиники новые построили, чудаки.
В поликлинику лучше не попадать. Надо бегать по два км в день и отказать от быстрых углеводов и транжиров. Гарвардское пособие по питанию предупреждает, что производители делают всё, чтобы прорвать нашу диетическую оборону. Тем не менее, даже терпя регулярное поражение, я отказался от этой клоаки антихриста- поликлиники. Если что- сразу скорую. Особенной у Петроградского ОСМП мало вызовов- пусть работают.