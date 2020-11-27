Роспотребнадзор планирует продлить ковидные ограничения в садах и школах до 2022 года

Роспотребнадзор опубликовал проект изменений в своем постановлении, согласно которому в школах и детских садах могут продлить ковидные ограничения до 2022 года. Детям должны измерять температуру, за каждым классом закрепят отдельный кабинет, помещения будут регулярно проветривать. Массовые мероприятия останутся под запретом.

В школах и детских садах планируют продлить санитарно-эпидемиологические меры для борьбы с коронавирусом до 1 января 2022 года. Роспотребнадзор опубликовал для обсуждения проект постановления, который вносит изменения в «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» .

"В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 <...> слова "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 1 января 2022 года", - говорится в документе.

Согласно документу, детям должны измерять температуру на входе, в организациях будут стоять антисептики. У каждого класса в школе должен быть один кабинет, в котором дети будут заниматься, исключение - предметы, требующие дополнительного оборудования (ИЗО, труд, физкультура, технология, физика, химия). Кабинеты должны проветриваться во время перемен, а коридоры - во время уроков. Массовые мероприятия будут запрещены, дети и учителя должны соблюдать социальную дистанцию. В детских садах все игрушки должны проходить регулярную обработку.

Вопрос о переводе школьников на удаленное обучение будут решать регионы в индивидуальном порядке.

В Петербурге до конца года запрещено работать детским лагерям. В школах не вводят обязательное дистанционное обучение для учеников 5-11 классов, переход на онлайн обучение возможен при согласии родителей.

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 118 классов в 60 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 26 ноября. Не принимают воспитанников 16 групп в 14 детских садах. Накануне не работали 22 группы в 15 детских садах, дистанционно учились 96 классов в 53 школах. Удалёнку по желанию выбрали более 13 тысяч школьников.

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