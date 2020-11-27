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Роспотребнадзор планирует продлить ковидные ограничения в садах и школах до 2022 года

11:08, 27.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Роспотребнадзор опубликовал проект изменений в своем постановлении, согласно которому в школах и детских садах могут продлить ковидные ограничения до 2022 года. Детям должны измерять температуру, за каждым классом закрепят отдельный кабинет, помещения будут регулярно проветривать. Массовые мероприятия останутся под запретом.

Роспотребнадзор планирует продлить ковидные ограничения в садах и школах до 2022 года
Фото: pixabay.com

В школах и детских садах планируют продлить санитарно-эпидемиологические меры для борьбы с коронавирусом до 1 января 2022 года. Роспотребнадзор опубликовал для обсуждения проект постановления, который вносит изменения в «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» . 

"В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 <...> слова "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 1 января 2022 года", - говорится в документе.

Согласно документу, детям должны измерять температуру на входе, в организациях будут стоять антисептики. У каждого класса в школе должен быть один кабинет, в котором дети будут заниматься, исключение - предметы, требующие дополнительного оборудования (ИЗО, труд, физкультура, технология, физика, химия). Кабинеты должны проветриваться во время перемен, а коридоры - во время уроков. Массовые мероприятия будут запрещены, дети и учителя должны соблюдать социальную дистанцию. В детских садах все игрушки должны проходить регулярную обработку. 

Вопрос о переводе школьников на удаленное обучение будут решать регионы в индивидуальном порядке. 

В Петербурге до конца года запрещено работать детским лагерям. В школах не вводят обязательное дистанционное обучение для учеников 5-11 классов, переход на онлайн обучение возможен при согласии родителей.

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 118 классов в 60 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 26 ноября. Не принимают воспитанников 16 групп в 14 детских садах. Накануне не работали 22 группы в 15 детских садах, дистанционно учились 96 классов в 53 школах. Удалёнку по желанию выбрали более 13 тысяч школьников.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни

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