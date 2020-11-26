Минздрав: В 2021 году вырастут нормативы затрат на медпомощь, а вместе с ними и зарплаты медиков

В 2021 году Минздрав обещает увеличить объемы медпомощи, а вместе с ними и нормативы финансовых затрат на ее оказание. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Так, по его словам, норматив стоимости вызова скорой увеличится на 11%, что должно отразиться на зарплате медиков.

В следующем году медицинская помощь для россиян должна стать доступнее. Объемы профилактической медпомощи должны увеличиться на 3,6%, специализированной, например, по профилю «онкология», в дневных стационарах - на 4%, в круглосуточных - на 5,7%. Кроме того, на 1% вырастут объемы оказания медпомощи по обращениям, что связано с введением тестирований на коронавирус, на 7,2% - по случаям госпитализации в стационар. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на Всероссийском конгрессе пациентов, который проходит сегодня, 26 ноября.

Вместе с ростом объемов будут проиндексированы нормативы финансовых затрат на оказание медпомощи. Так, нормативы стоимости вызова скорой помощи должны вырасти на 11% по сравнению с 2020-м, что связано с возросшей вдвое и более раз нагрузкой на службу. По словам главы Минздрава, в среднем зарплаты медиков в связи с введением новых нормативов должны увеличиться более, чем на 5%.