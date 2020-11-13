В Ленобласти привиться от коронавируса можно будет в шести пунктах

В Ленинградской области готовят к открытию 6 пунктов, в которых можно будет привиться от коронавируса. Власти приобрели дополнительные морозильные камеры для хранения вакцин, в ближайшее время ожидают поступления 1 664 доз.

В Ленинградской области планируют открыть 6 пунктов вакцинации против коронавируса. Об этом на заседании правительства региона сообщил председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

«Предполагаем, что сейчас у нас шесть пунктов вакцинации от ковида будет открыто. Опыт уже есть: мы первую часть медицинских работников привили. Поэтому, безусловно, ждем той партии, которая нам предназначена по соглашению - 1 664 дозы», - цитирует ТАСС Вылегжанина.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Ленобласти заразились коронавирусной инфекцией 16 110 человек, 10 609 выздоровели, 133 - умерли. За минувшие сутки в регионе выявили 202 новых случая заражения.

Ранее "Доктор Питер" писал, что Петербург должен получить по федеральным поставкам более 4 тысяч доз вакцины «Спутник-V», разработанной Центром им. Гамалеи. У этого препарата сложные условия хранения и применения. Вакцина должна храниться в холодильной камере, где поддерживается температура не выше минус 18 градусов. Для вакцинации ее нужно достать и размораживать не более 30 минут. В Петербурге есть только два учреждения с соответствующим холодильным оборудованием – Сестрорецкая больница №40 и Детское поликлиническое отделение №69 (Детской городской поликлиники №68 Красногвардейского района).

Вторую зарегистрированную антиковидную вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную новосибирским центром «Вектор», не нужно замораживать - хранить надо при температуре от 2 до 8 градусов.