FDA разрешило испытывать вакцину против рака на людях

В США начинаются испытания вакцины против рака на людях. Фаза исследований на животных завершена, она показала обнадеживающую эффективность и безопасность. По данным на сегодня, вакцина обеспечивает полный ответ у 90 процентов животных в сочетании со вторым иммунотерапевтическим препаратом.

Ученые говорят, что самым большим прорывом в терапии рака за последние пару десятилетий стала разработка ингибиторов иммунных контрольных точек. Эти методы лечения направлены на блокирование механизмов, используемых раковыми клетками, чтобы избежать атаки со стороны иммунных клеток организма человека.

Относительно новый класс препаратов - ингибиторы PD-1 позволяют иммунным клеткам-киллерам более эффективно обнаруживать и убивать раковые клетки. В последние годы было одобрено несколько моноклональных антител первого поколения против PD-1 для лечения различных видов рака. Эта новая терапия, названная PD1-Vaxx, предназначена для запуска более широкого ответа поликлональных антител, с надеждой на лучшую эффективность, чем первое поколение ингибиторов контрольных точек. Новое исследование было опубликовано в журнале Oncoimmunology.

В новом исследовании - доклиническом тестировании PD1-Vaxx в сочетании с иммунотерапевтическим лечением, проведенном учеными из Университета штата Огайо, объясняется, как работает новая вакцина против рака. «Во-первых, PD1 - Vaxx активирует, как В, так и Т-клетки, способствуя уменьшению опухоли», - говорит автор исследования Правин Каумая. «Во-вторых, лечение направлено на блокирование сигнальных путей, которые имеют решающее значение для роста и поддержания опухоли. Давая эту вакцину в сочетании с иммунотерапевтическим препаратом, мы, по сути, усиливаем и специально направляем иммунную систему на то, чтобы она прицельно убивала раковые клетки».

Исследователи сообщают, что комбинированная терапия была протестирована на животной модели рака толстой кишки и дала полный ответ у девяти из 10 животных. В начале ноября FDA выдало PD1-Vaxx разрешение на переход к первой фазе испытаний на людях в Соединенных Штатах.