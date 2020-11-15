Минздрав: На фоне пандемии ожидается рост смертности и массовых психических расстройств

По прогнозам экспертов, в России вырастет смертность и увеличится число страдающих психическими расстройствами. Не только из-за заболевания COVID-19. Пациенты с серьезными диагнозами и хроническими заболеваниями перестали обращаться за помощью к врачам из-за страха заразиться.

Министерство здравоохранения РФ в ближайшем будущем ожидает роста летальной статистики по всей стране. По словам замминистра Олега Гриднева, сама пандемия напрямую с этим не связана.

«В период эпидемии количество обращений в отделения неотложной помощи пациентов с серьезными диагнозами, хроническим заболеваниями и последующими госпитализациями значительно снизилась», - цитирует «Интерфакс» Гриднева, заявившего об этом на Координационном совете уполномоченных по правам человека в РФ.

Так, с марта 2020 года значительно снизилась посещаемость отделений неотложной помощи - примерно на 50%. Пациенты с хроническими заболеваниями тоже стали реже обращаться к врачам - с весны количество обращений упало на 30-50%.

Важно отметить, что снижение посещаемости врачей не связано с тем, что медучреждения перестали оказывать плановую помощь.

«На сегодняшний день под COVID-19 привлечено, если брать по стационарным учреждениям, около 20% всего коечного фонда, а все остальное предназначено для оказания помощи пациентам с другими патологиями. Но вот эти возникшие страхи, которые витают в населении, и угроза заражения, особенно среди пожилого населения, заставляет их оставаться дома и лишний раз не обращаться за медицинской помощью", - заключил Гриднев.

Эпидемия повлияла и на психическое здоровье населения.

«Это привело к росту таких диагнозов, как депрессия, синдром дефицита внимания и гиперактивность. Из-за карантина снизилась посещаемость врачей пациентами с нарушениями психического здоровья, что в дальнейшем также может привести к повышению смертности из-за роста суицидальных попыток и, возможно, домашнего насилия», - сказал замглавы ведомства.