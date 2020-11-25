Русский врач стал гражданином года в Эстонии. Наградили за борьбу с ковидом

Русский врач Аркадий Попов стал гражданином года в Эстонии. Министр Тынис Лукас вручил ему денежную премию и статуэтку «Цветок общества», отметив большой вклад врача в борьбу с пандемией, который «стал необычайно вдохновляющим». Медицину Попов изучал в Эстонии, а психологию - в Петербурге.

В Эстонии вручили премию «Гражданин года» - в этом году она досталась врачу из России Аркадию Попову за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

«Четкая позиция и решительное поведение Аркадия Попова в борьбе с коронавирусом стали необычайно вдохновляющими. Он один из тех, чье руководство в сочетании с совместными усилиями всего эстонского народа создали условия, в которых мы имели возможность наслаждаться культурой и не останавливать жизнь в стране. Именно он и другие подобные ему лидеры делают Эстонию более безопасным местом для жизни», - цитирует портал телевидения в Эстонии министра культуры Тыниса Лукаса.

Аркадию Попову вручили денежную премию и статуэтку «Цветок общества». «Когда нынешний год начался, у меня и в мыслях не было, что на моем горизонте возникнут какие-либо почетные звания. Для меня это огромное признание. Не знаю, достоин ли я этого, поскольку все что я делал, я делал в сотрудничестве с другими медиками, с коллегами по Департаменту здоровья, с министерством. И на самом деле, каждый житель Эстонии внес очень большой вклад, потому что бороться с кризисом в одиночку невозможно. Нужна команда», - прокомментировал он.

Всего на премию выдвигали 12 кандидатов. Аркадий Попов изучал медицину в Тартуской институте в Эстонии, а психологию - в Петербурге. С 5 декабря он займет пост председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы, до этого он возглавлял Центр скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы.