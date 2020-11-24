Врач, реанимобиль и перечеркнутый коронавирус. В обращение вышла новая марка

В обращение вышла марка, посвященная нацпроекту «Здравоохранение». На ней изображены врач, реанимобиль и перечеркнутый коронавирус. Одна из главных целей нацпроекта - снижение смертности. Однако на днях стало известно, что Минздрав хочет скорректировать планы по снижению смертности от болезней сердца и рака на 2020 год - добиться прежних вряд ли получится.

Как сообщили сегодня в Минздраве, в рамках серии «Национальные проекты России» 30 октября вышла в почтовое обращение марка, посвященная нацпроекту «Здравоохранение». Номинал марки составляет 54 рубля, тираж – 376 тыс. экземпляров.

«Выпуск марки, посвященной труду медиков, именно в этом году позволяет в очередной раз отдать дань уважения всем тем, кто стоит на страже здоровья граждан», - говорится на сайте ведомства.

В министерстве напомнили ключевые цели этого нацпроекта: снижение смертности населения, ликвидация кадрового дефицита медиков в первичном звене, обеспечение охвата россиян профилактическими медосмотрами, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Минздрав хочет скорректировать целевые показатели смертности от болезней сердца и рака на 2020 год, прописанные в госпрограмме «Развитие здравоохранения». Планку предложили понизить – из-за пандемии добиться прежних показателей вряд ли получится.

В конце октября «Доктор Питер» писал, что у Федерального фонда ОМС впервые появились собственные геральдические знаки — эмблема и флаг.

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