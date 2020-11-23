Ученые выяснили, как «особые» диеты могут повлиять на риск перелома костей

Британские ученые в течение 18 лет проводили исследование, в ходе которого выяснили, что у отказавшихся от мяса риск переломов вырастает на 43%. В эксперименте принимали участие почти 55 тысяч человек, всего исследователи зафиксировали 4 тысячи переломов. Чаще всего ломали шейку бедра и руки, в том числе запястья.

Группа британских ученых в ходе исследования установила, что у вегетарианцев, веганов и пескетарианцев (тех, кто отказался употреблять в пищу мясо теплокровных, а значит, ест рыбу - Прим. ред.) риск получить перелом кости выше на 43%, чем у тех, кто употребляет мясо. Результаты исследования опубликованы в научном журнале BMC Medicine.

В исследовании принимали участие 54 898 участников. 29 380 ели мясо, 8 037 ели рыбу и не ели мясо, 15 499 были вегетарианцами и 1 982 - веганы. Ученые тщательно следили за их рационом в течение 18 лет. Всего за время эксперимента произошел 3 941 перелом: 566 переломов было зафиксировано на локтевых, лучевых и плечевых костях рук, 889 - на запястьях, 945 - на бедренной кости, 366 участников исследования ломали ноги, и 520 - голеностопные суставах. Еще 467 переломов были зафиксированы на ключицах, ребрах и позвоночнике.

«Мы впервые всестороннее изучили, насколько сильно люди из разных диетических групп подвержены переломам костей. Оказалось, что веганы были значительно сильнее подвержены травмам костей, чем мясоеды, что в особенности касалось переломов шейки бедра, которые у них происходят в 2,3 раза чаще», – рассказала эпидемиолог из Оксфордского университета и один из авторов исследования Тэмми Тонг.

В дополнение к более высокому риску переломов бедра у веганов, вегетарианцев и пескетарианцев, чем у мясоедов, веганы также имели более высокий риск переломов ног и других основных переломов. При этом авторы не заметили между группами, придерживающимися определенной диеты, различий в рисках переломов рук, запястий или лодыжек в зависимости от индекса массы тела (ИМТ). Но различия обнаруживались в зависимости от потребления кальция и белка. То есть исследование показало, что веганы, которые в среднем имели более низкий ИМТ, а также более низкое потребление кальция и белка, чем мясоеды, имели более высокий риск переломов в нескольких местах.

С другой стороны, исследователи говорят, что хорошо сбалансированные и преимущественно растительные диеты уменьшают риски развития заболеваний, включая болезни сердца и диабет.

Вообще, напоминают исследователи, люди должны принимать во внимание преимущества и риски своего рациона, а также следить за уровнем кальция и белка, поддерживать здоровый ИМТ - то есть не иметь ни недостаточного, ни избыточного веса.