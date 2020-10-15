Белоруссия хочет поставлять в Россию дефицитный препарат для лечения рака

Белорусские «Белмедпрепараты» собираются поставлять на российский рынок дефицитный винкристин, необходимый для лечения лейкоза и других онкологических заболеваний. Предприятие уже подало в Минздрав документы на регистрацию.

Одно из крупнейших белорусских фармацевтических предприятий «Белмедпрепараты» собирается поставлять в Россию винкристин - дефицитный препарат для лечения онкологических заболеваний, входящий в перечень ЖНВЛП (жизненно важных лекарственных препаратов). Предпрятие планирует занять на российском рынке свободную нишу по поставке лекарств, сообщает «Коммерсант».

«Белмедпрепараты» уже подали в Минздрав документы на регистрацию препарата. Если они получат регистрационное удостоверение, то смогут участвовать в России в государственных закупках. Предприятие также указало, что планирует выпускать лекарство на основе субстанции белорусского и китайского производства.

Производители из Белоруссии уже замещают до 20% препаратов, от выпуска которых отказываются российские компании. Источник в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщил изданию, что производители лекарств из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут до конца года подать досье на регистрацию препаратов, которые уже прошли доклинические испытания по национальным правилам, в странах - участницах союза.

В России уже два года дефицит винкристина. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, высокая себестоимость препарата объясняется зависимостью поставки субстанции из Китая - именно оттуда доставляют 80% сырья.

«Цены на импортное сырье удвоились из-за снижения курса рубля и ужесточения экологического законодательства в КНР, что привело к сокращению числа производителей»,— поясняет Беспалов.

В Росссии два предприятия выпускают винкристин - НМИЦ им. Блохина и «Верофарм». 23 октября стало известно, что «Верофарм» возобновил производство препарата, в гражданский оборот по плану он должен был поступить в середине ноября. В НМИЦ им. Блохина в октябре объявляли о старте производства дополнительных объемов противоопухолевого препарата «Винкристин РОНЦ», однако сейчас там не планируют выпускать лекарство в ближайшее время. «Коммерсант» предположил, что «это связано с отказом ФАС согласовать НМИЦ повышение на 27% предельной отпускной цены препарата: до 160 рублей за 1 мл и до 320 рублей за 2 мл».