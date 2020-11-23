Российские ученые научились диагностировать пародонтит на ранних стадиях

Российским ученым удалось с помощью спектроскопии выявить основные изменения в тканях зубов при пародонтите на ранней стадии - это нарушения водно-минерального обмена или синтеза коллагена. Именно по этим признакам можно диагностировать первые проявления болезни и начать лечение, чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие.

Группе ученых совместно с исследователями из Самарского университета им. Королева удалось разработать метод экспресс-диагностики ранней стадии пародонтита. Чтобы выявить болезнь на ранней стадии, с помощью рамановской спектроскопии (метода лучевой диагностики - Прим. ред.) исследователи смогли обнаружить основные спектральные изменения в тканях зубов при пародонтите — это нарушение водно-минерального обмена или синтеза коллагена. Такой метод позволяет использовать компактный спектрограф без контакта оборудования с тканями зуба и околозубными тканями. Результаты исследования опубликованы в международном журнале Diagnostics.

«Диагностирование спектральных изменений в эмали зубов, а также разработанный нами алгоритм верифицирования эмали с диагнозом «пародонтит», позволят идентифицировать пациентов с группой риска и проводить коррекцию их лечения с помощью аллогенного гидроксиапатита (биоматериал натурального происхождения). Чувствительность и специфичность разработанного алгоритма составили 95,5 процента и 95,3 процента соответственно», — цитируют РИА Новости научного руководителя научно-исследовательской лаборатории тканевой инженерии, доцента кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Елену Тимченко.

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В дальнейшем ученые планируют создать экспресс-прибор неинвазивной диагностики пародонтита для применения его в стоматологической практике. Выявление заболевания на ранней стадии позволит избежать оперативного вмешательства (очистки пародонтальных карманов) и более опасного состояния - подвижности зубов.

Справка

Пародонтит — воспалительное заболевание полости рта, оно может привести к повреждению десен и корней зубов, способствуя их разрушению. Ярко выраженные симптомы: покраснение, отечность десны, образование карманов, при которых требуется оперативное вмешательство. Также пародонтит сопровождается подвижностью зубов, которая чаще всего возникает, когда зубы уже не удается сохранить. Хронический пародонтит - самое распространенное стоматологическое заболевание у людей старше 30 лет (60-65%).