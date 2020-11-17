ВОЗ: В начале 2021 года ожидается третья волна коронавируса в Европе

Специльный посланник ВОЗ предупредил об угрозе третьей волны коронавируса в начале следующего года в Европе. Он отметил, что европейские страны не справляются со второй волной.

В начале следующего года Европу может накрыть третья волна коронавируса. Об этом рассказал специальный посланник ВОЗ Дэвид Набарро в интервью швейцарской медиакомпании CH Media. Он считает, что европейские страны плохо справились со второй волной, хотя первую им удалось взять под контроль.

«Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того, как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», - цитируют РИА Новости.

Набарро уверен, что большинству европейских стран нужно как можно скорее взять вирус под контроль, но постараться избежать локдауна - за него приходится дорого платить.

Он сравнил европейские и азиатские страны и пришел к выводу, что в Восточной Азии удалось взять инфекцию под контроль благодаря отличной коммуникации между народом и властью.

«Еще один элемент, который очень заметен в Восточной Азии: после того, как число случаев удалось снизить благодаря сильной реакции людей, меры не ослабляются. Необходимо дождаться, пока показатели станут низкими и будут оставаться таковыми», — подчеркнул он.