Минздрав пообещал вернуть в аптеки лекарства, необходимые для лечения COVID-19 и ревматизма

Минздрав работает над наращиванием импорта исчезнувших из аптек жизненно важных лекарств, необходимых для лечения пациентов с ревматическими заболеваниями и COVID-19: глюкокортикоидов - метилпреднизолона, преднизолона, дексаметазона, гидрокортизона. Они исчезли из аптек во многих регионах РФ.

Министерство здравоохранения работает над наращиванием импорта жизненно важных лекарств, необходимых для лечения пациентов с хроническим ревматизмом, другими аутоиммунными заболеваниями и новой коронавирусной инфкцией. Из аптек в регионах исчезли глюкокортикоиды - метилпреднизолон, преднизолон, дексаметазон, гидрокортизон.

Пациентам с ревматическими заболеваниями, которые лечатся метилпреднизолоном, нельзя прерывать терапию. «Приемлемым решением может стать временный переход на препараты преднизолона, поскольку выпускаемые фармацевтической промышленностью дозировки метилпреднизолона и преднизолона — эквивалентны. Но в первую очередь пациентам надо обратиться к своему лечащему врачу для оптимальной корректировки лекарственной терапии на время пандемии», — цитирует РБК главного ревматолога Минздрава, профессора и академика РАН Евгения Насонова.

Напомним, Всероссийский союз пациентов только вчера обратился к вице-премьеру Михаилу Мишустину с сообщением о том, что нет не только метилпреднизолона, но и преднизолона, и дексаметазона, и гидрокортизона.

В Минздраве указали, что по данным Росздравнадзора в этом году в гражданский оборот выпустили в виде раствора для внутривенного и внутримышечного введения — 442,2 тысячи упаковок метилпреднизолона, а в таблетированнной форме — 2,2 млн упаковок: «По информации Минпромторга России, ведется работа по наращиванию импорта препаратов метилпреднизолона, поскольку они не производятся на территории нашей страны».