Центр им. Алмазова начнет лечить петербуржцев с ковидом и пневмониями в декабре

Центр им. Алмазова начнет лечить петербуржцев с ковидом и пневмониями в декабре16:21, 20.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Петербургский НМИЦ им. Алмазова в ближайшее время начнет прием пациентов с коронавирусом, рассказал генеральный директор центра Евгений Шляхто. Как выяснил «Доктор Питер», во «вторую волну» под ковид отдают площадку, расположенную на ул. Пархоменко, - первое здание НИИ кардиологии, с которого и начинался НМИЦ им. Алмазова.
НМИЦ им. Алмазова начнет принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией в начале декабря, точная дата еще не определена. В стационаре мощностью в 301 койко-место, принимать пациентов будут на 250. Напомним, при переводе клиники из обычного режима работы в инфекционный площади сокращаются из-за разделения на зеленую и красную зоны, организации спальных мест для персонала.
С весны и до середины лета НМИЦ им. Алмазова тоже участвовал в лечении петербуржцев с ковидом. Тогда под их прием отдали два корпуса - на ул. Аккуратова и на ул. Маяковской (здание института Поленова), рассчитанные в общей сложности на 500 ковидных коек. На этот раз их объемы сокращены вдвое.
Генеральный директор центра Евгений Шляхто заверил, что и этот этап эпидемии система здравоохранения Петербурга выдержит - справится со всеми нагрузками.
— Система выдержит, сомнений никаких нет, резервов много. Скоро мы перепрофилируемся, на подходе ещё 4 стационара, — сказал Шляхто в эфире программы «Спасибо» на телеканале «78».
Он также добавил, что молодые врачи готовы к работе в красной зоне и охотно будут помогать опытным коллегам в решении самых сложных вопросов.
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На сегодняшний день в Петербурге пациентов с ковидом и вирусными пневмониями принимают 20 стационаров взрослой сети и 2 детских.
© Доктор Питер
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