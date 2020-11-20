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Центр им. Алмазова начнет лечить петербуржцев с ковидом и пневмониями в декабре

16:21, 20.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Петербургский НМИЦ им. Алмазова в ближайшее время начнет прием пациентов с коронавирусом, рассказал генеральный директор центра Евгений Шляхто. Как выяснил «Доктор Питер», во «вторую волну» под ковид отдают площадку, расположенную на ул. Пархоменко, - первое здание НИИ кардиологии, с которого и начинался НМИЦ им. Алмазова.

Центр им. Алмазова начнет лечить петербуржцев с ковидом и пневмониями в декабре
Фото: vk.com/almazovcentre

НМИЦ им. Алмазова начнет принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией в начале декабря, точная дата еще не определена. В стационаре мощностью в 301 койко-место, принимать пациентов будут на 250. Напомним, при переводе клиники из обычного режима работы в инфекционный площади сокращаются из-за разделения на зеленую и красную зоны, организации спальных мест для персонала.

С весны и до середины лета НМИЦ им. Алмазова тоже участвовал в лечении петербуржцев с ковидом. Тогда под их прием отдали два корпуса - на ул. Аккуратова и на ул. Маяковской (здание института Поленова), рассчитанные в общей сложности на 500 ковидных коек. На этот раз их объемы сокращены вдвое.

Генеральный директор центра Евгений Шляхто заверил, что и этот этап эпидемии система здравоохранения Петербурга выдержит - справится со всеми нагрузками. 

— Система выдержит, сомнений никаких нет, резервов много. Скоро мы перепрофилируемся, на подходе ещё 4 стационара, — сказал Шляхто в эфире программы «Спасибо» на телеканале «78». 

Он также добавил, что молодые врачи готовы к работе в красной зоне и охотно будут помогать опытным коллегам в решении самых сложных вопросов. 

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На сегодняшний день в Петербурге пациентов с ковидом и вирусными пневмониями принимают 20 стационаров взрослой сети и 2 детских.

В начале ноября СЗОНКЦ им. Соколова ФМБА возобновил прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Для них в стационаре на проспекте Культуры подготовили 300 коек. 

Ранее, 4 ноября Детская больница №5 им. Филатова полностью перешла на прием пациентов с коронавирусной инфекцией и другими ОРВИ. 5 ноября снова вернулась в ковидный режим Мариинская больница (в многопрофильном стационаре под ВМП сохранили только 152 койки). С 10 ноября начала принимать ковидных пациентов Городская многопрофильная больница №2 в Озерках.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни

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