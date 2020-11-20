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Роспотребнадзор: "ЭпиВакКороной" привьем всех желающих. Но не в этом году

15:10, 20.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Привить всех желающих антиковидной вакциной «ЭпиВакКорона» получится, вероятно, только в следующем году - пока не увеличат мощности производства. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, уточнив, что до конца этого года планируется выпустить 50 тысяч доз вакцины.

Роспотребнадзор: &quot;ЭпиВакКороной&quot; привьем всех желающих. Но не в этом году
Фото: Роспотребнадзор

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что привить всех желающих вакциной «ЭпиВакКороной» от Научного центра «Вектор», возможно, получится только в 2021 году. 

«Это (привить всех желающих - Прим. ред.) возможно при значительном увеличении производства вакцины. В настоящее время проводятся работы, направленные на масштабирование технологии производства»,- сообщают РИА Новости.

Также в ведомстве рассказали, что до конца этого года всего планируют выпустить 50 тысяч доз вакцин, на сегодня уже произведено 15 тысяч. 

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Ранее стало известно, что сотрудники научного центра    планируют в декабре испытать вакцину «ЭпиВакКорона» на подростках и пожилых. В эксперименте примут участие 100 добровольцев в возрасте от 14 до 17 лет и 150 добровольцев старше 60.

Рубрики: Инфекционные болезни

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