Роспотребнадзор: "ЭпиВакКороной" привьем всех желающих. Но не в этом году

Привить всех желающих антиковидной вакциной «ЭпиВакКорона» получится, вероятно, только в следующем году - пока не увеличат мощности производства. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, уточнив, что до конца этого года планируется выпустить 50 тысяч доз вакцины.

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что привить всех желающих вакциной «ЭпиВакКороной» от Научного центра «Вектор», возможно, получится только в 2021 году.

«Это (привить всех желающих - Прим. ред.) возможно при значительном увеличении производства вакцины. В настоящее время проводятся работы, направленные на масштабирование технологии производства»,- сообщают РИА Новости.

Также в ведомстве рассказали, что до конца этого года всего планируют выпустить 50 тысяч доз вакцин, на сегодня уже произведено 15 тысяч.