В Ленобласти впервые за осень суточный прирост заболевших COVID-19 уступил числу выздоровевших

В Ленобласти впервые за «вторую волну» число выявленных за сутки новых случаев коронавируса оказалось ниже количества выздоровевших — 197 против 208 соответственно. Об этом сообщила главный санитарный врач 47 региона Ольга Историк.

В Ленобласти за последние сутки выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за то же время после COVID-19 выздоровели 208 жителей региона. Такие данные привел сегодня портал Стопкоронавирус.

Как сказала «Доктору Питеру» глава областного Роспотребнадзора Ольга Историк, превышение числа выздоровевших зарегистрировано впервые за «вторую волну». Однако называть это тенденцией не стала: «С осторожностью надеемся на то, что выходим на плато».

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирус выявили у 14 692 человек, выздоровели в общей сложности 9 014 жителей, умер от инфекции 131 человек.

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