Главный онколог Минздрава: Если из-за пандемии отложить выявление рака, ущерб может быть необратимым

В мире самым смертельным онкологическим заболеванием называют рак легкого. В России в первом ряду другие раки — кожи, кишечника, почки и поджелудочной железы. Из-за пандемии коронавируса выявляются они сейчас поздно. Смертность растет, несмотря на то, что все специализированные онкологические центры не закрывали прием пациентов.

Если по данным международных организаций (ВОЗ и МАИР), лидер по структуре заболеваемости и смертности в мире в ряду онкологических заболеваний - рак легкого, то в российской статистике на первом месте - рак кожи (за исключением меланомы).

«Несмотря на то, что структура российской и мировой заболеваемости схожа, в России лидирующие позиции по заболеваемости занимает рак кожи (без меланомы), - рассказал на онлайн-конференции Россия – ЕС «Проектирование систем здравоохранения завтрашнего дня» академик, главный онколог Минздрава Андрей Каприн. - Из расчета показателя заболеваемости на 100 тыс. населения в нашей стране намного чаще болеют колоректальным раком, злокачественными новообразованиями почки и поджелудочной железы». Кроме того, по словам Андрея Каприна, в отличие от других стран, в России высока смертность от злокачественных новообразований полости рта.

Чтобы предотвратить фатальный исход из-за онкологических заболеваний, необходимо их выявлять на ранних стадиях или предупреждать их развитие. Поэтому так важны диспансеризация населения и онкологический скрининг. Как сообщил академик Каприн, в связи с пандемией COVID-19 только за 9 месяцев этого года доля взрослого населения, охваченного диспансеризацией, снизилась как в целом по России, так и в отдельных ее регионах более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (январь-август 2019 года). Однако, по его мнению, диагностика и скрининг ЗНО не должны откладываться даже при чрезвычайной ситуации, подобной пандемии COVID-19. В противном случае социально-экономический ущерб от задержки рискует быть необратимым.

Справка

По данным ВОЗ, ежегодно от рака умирает 2,1 млн. человек, регистрируется 4,6 млн. новых случаев болезни. Рак - вторая причина смертности в России после сердечно-сосудистых заболеваний. Число заболевших и умерших продолжает расти, это накладывает тяжелое финансовое бремя на систему здравоохранения, пациентов и их семьи. При этом до 40% случаев рака и вызванных им смертей можно было бы предотвратить сокращением потребления табака, алкоголя, умеренного питания, иммунизации против ВПЧ и гепатита В.

© Доктор Питер