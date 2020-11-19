Главный онколог Минздрава: Если из-за пандемии отложить выявление рака, ущерб может быть необратимым

Главный онколог Минздрава: Если из-за пандемии отложить выявление рака, ущерб может быть необратимым14:20, 19.11.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
В мире самым смертельным онкологическим заболеванием называют рак легкого. В России в первом ряду другие раки — кожи, кишечника, почки и поджелудочной железы. Из-за пандемии коронавируса выявляются они сейчас поздно. Смертность растет, несмотря на то, что все специализированные онкологические центры не закрывали прием пациентов.
Если по данным международных организаций (ВОЗ и МАИР), лидер по структуре заболеваемости и смертности в мире в ряду онкологических заболеваний - рак легкого, то в российской статистике на первом месте - рак кожи (за исключением меланомы).
«Несмотря на то, что структура российской и мировой заболеваемости схожа, в России лидирующие позиции по заболеваемости занимает рак кожи (без меланомы), - рассказал на онлайн-конференции Россия – ЕС «Проектирование систем здравоохранения завтрашнего дня» академик, главный онколог Минздрава Андрей Каприн. - Из расчета показателя заболеваемости на 100 тыс. населения в нашей стране намного чаще болеют колоректальным раком, злокачественными новообразованиями почки и поджелудочной железы». Кроме того, по словам Андрея Каприна, в отличие от других стран, в России высока смертность от злокачественных новообразований полости рта.
Чтобы предотвратить фатальный исход из-за онкологических заболеваний, необходимо их выявлять на ранних стадиях или предупреждать их развитие. Поэтому так важны диспансеризация населения и онкологический скрининг. Как сообщил академик Каприн, в связи с пандемией COVID-19 только за 9 месяцев этого года доля взрослого населения, охваченного диспансеризацией, снизилась как в целом по России, так и в отдельных ее регионах более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (январь-август 2019 года). Однако, по его мнению, диагностика и скрининг ЗНО не должны откладываться даже при чрезвычайной ситуации, подобной пандемии COVID-19. В противном случае социально-экономический ущерб от задержки рискует быть необратимым.
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Справка
По данным ВОЗ, ежегодно от рака умирает 2,1 млн. человек, регистрируется 4,6 млн. новых случаев болезни. Рак - вторая причина смертности в России после сердечно-сосудистых заболеваний. Число заболевших и умерших продолжает расти, это накладывает тяжелое финансовое бремя на систему здравоохранения, пациентов и их семьи. При этом до 40% случаев рака и вызванных им смертей можно было бы предотвратить сокращением потребления табака, алкоголя, умеренного питания, иммунизации против ВПЧ и гепатита В.
© Доктор Питер
1 комментарий Оставить комментарий
Это ужас,что происходит,в больницы не берут,хотя есть направление,новорят сочувствуем ,но мест нет ,положить не можем,и человек просто умирает,без оказании помощи,пациентам приходится проходить обследование за свой счет,сейчас лично переживаю эту трагедию, папа умирает на руках у мамы,у которой тоже онкологические заболевание и ей нужна повторная операция,но ее откладывают постоянно.она не чем не может помочь,вызывает врача на дом ,они не приходят,через неделю после ежедневных звонков ,врач