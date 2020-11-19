Планы по снижению смертности в 2020 году сорваны. Минздрав меняет целевые показатели

Минздрав хочет скорректировать целевые показатели смертности от болезней сердца и рака на 2020 год, прописанные в госпрограмме «Развитие здравоохранения». Планку предлагается понизить. Как объясняют в ведомстве, это связано с «существенным увеличением риска недостижения плановых значений» из-за пандемии.

Министерство здравоохранения подготовило проект постановления правительства РФ о внесении изменений в госпрограмму «Развитие здравоохранения». Речь идет об изменении трех целевых показателей смертности на 2020 год. Как говорится в пояснительной записке к проекту документа, опубликованного на Едином портале раскрытия информации, предложение подготовлено с учетом «роста смертности от всех причин в целом по РФ на 6,5% (с 12,4 до 13,2 на 1000 населения) по данным Росстата за январь-август 2020 года».

В связи с этим Минздрав предлагает увеличить цифры планового показателя смертности населения трудоспособного возраста на 2020 год с 419 до 539,2 на 100 тыс. населения. Показатель смертности от болезней системы кровообращения, по мнению чиновников Минздрава, надо увеличить в этом году с 525 до 610 на 100 тыс. населения. Целевой показатель смертности от новообразований, в том числе злокачественных должен составить 201,8 на 100 тыс. населения, вместо ранее прописанных на этот год 197. Не поменялись планы ведомства только по снижению младенческой смертности, поскольку уже были были достигнуты, - как и раньше, в этом году надо достичь показателя 5,2 на 1 тыс. родившихся живыми.

Плановые показатели программы на последующие годы, включая 2024-й, остались без изменений.

© Доктор Питер