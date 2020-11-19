Ученые обнаружили аномальное проявление COVID-19 у детей

Австралийские ученые зафиксировали аномальное проявление коронавирусной инфекции у детей. Они тесно контактировали с зараженными, но даже с проявленными симптомами COVID-19, тесты постоянно показывали отрицательный результат. Помимо этого, у детей нашли специфические антитела к коронавирусу.

Ученые из университета Мельбурна в Австралии следили за семьей из пяти человек, в которой оба родители заболели коронавирусом и обнаружили, что у детей сформировались антитела к инфекции, хотя тесты постоянно показывали отрицательный результат, сообщает журнал Nature Communications.

У заразившихся родителей симптомы болезни проявились через несколько дней после того, как они вернулись из поездки, в которую не брали с собой детей. Оба взрослых сдали тест - он показал положительный результат. У троих детей тесты были отрицательными, несмотря на контакт с заболевшими в течение почти двух недель. Чуть позже у двоих мальчиков девяти и семи лет проявились легкие симптомы, но тесты были по-прежнему отрицательные. У пятилетней девочки вообще не было какой-либо симптоматики, хотя она часто спала с родителями в одной кровати во время их болезни.

Ученые взяли у всей семьи образцы крови, слюны, мочи и стула, а также мазки из носа и горла. У всех членов семьи обнаружили анитела к SARS-CoV-2. Эксперты пришли к выводу, что у детей инфекция вызвала мощный иммунный ответ, у младшего ребенка реакция антител была самой высокой.

© Доктор Питер