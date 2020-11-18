Бюджет здравоохранения Петербурга после второго чтения в ЗакСе увеличился почти на 2,7 млрд рублей

Сегодня Законодательное собрание утвердило во втором чтении проект закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Предполагается, что расходы на здравоохранение будут увеличены.

Так, по губернаторской поправке доходная часть бюджета увеличена на 28,2 млрд руб., расходная – на 30,7 млрд. руб. Дефицит вырастет на 2,5 млрд. руб. Дополнительные средства будут направлены на финансирование образования – 1,2 млрд руб, социальной сферы – 0,97 млрд руб, культуры – 2,1 млрд руб, работ по благоустройству – 100 млн руб, развитие транспортной инфраструктуры – 2 млрд руб, Адресную инвестиционную программу – строительство 3 школ, 1 детского сада, отделения скорой помощи в Невском районе. На финансирование здравоохранения по губернаторской поправке будет направлено 2,1 млрд руб. Кроме того, поправкой бюджетно-финансового комитета выделяется порядка 356,7 млн руб. из Резервного фонда правительства Петербурга на ремонт и дооснащение оборудованием медицинских учреждений города, задействованных в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Приняты поправки «Единой Россия», включающие направление из средств Резервного фонда около 1 млрд 252 млн рублей. Как сообщил спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, почти четверть миллиарда рублей будет потрачена на приобретение оборудования для городских больниц и поликлиник:

- Например Городская больница святого великомученика Георгия получит порядка 27 млн руб для покупки оборудования и мебели для 3-го хирургического отделения, где базируется Центр инновационных медицинских технологий. Центр проводит высокотехнологичные хирургические операции – спасает тяжелобольных петербуржцев. Медицинские учреждения Петроградского и Кировского района смогут расширить аппаратную базу для контроля здоровья женщин. Поликлиники Выборгского района – получить аппаратный комплекс для функциональной диагностики самых юных пациентов и аппарата УЗИ-диагностики экспертного класса для взрослых. И так далее. Мы все понимаем, что здравоохранение сейчас звучит как национальная безопасность.

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