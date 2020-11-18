Мыши-алкоголики помогут американским ученым найти способ борьбы с пристрастием к спиртному

Ученые из США провели эксперимент: чтобы узнать, какие механизмы в мозге вызывают алкогольную зависимость, напоили грызунов. Выяснилось, чрезмерное употребление спиртного блокирует иммунные клетки мозга, вследствие чего развивается тяга к алкоголю. Ученым удалось купировать изменения в мозгу, тем самым уменьшить тягу к спиртному.

Американские ученые исследовали миндалевидное тело головного мозга, которое отвечает не только за эмоции и поведение, но и за зависимости, и пришли к выводу, что при чрезмерном употреблении спиртного в нем начинаются важные изменения в противовосполительных механизмах и клеточной активности, из-за чего развивается зависимость. Экспертам удалось обратить вспять эти изменения у грызунов, тем самым уменьшив их тягу к спиртному. Результаты исследования опубликованы в журнале Progress in Neurobiology.

Невролог Мариса Роберто объяснила, что регулярное употребление алкоголя ставит под угрозу иммунные клетки мозга, которые важны для поддержания здоровья нейронов. В исследовании Роберто прицельно изучала иммунный белок интерлейкин 10 (или IL-10), который преобладает в головном мозге. Известно, что IL-10 обладает мощными противовоспалительными свойствами, а это гарантия того, что иммунная система не будет сильно реагировать на угрозы. В головном мозге IL-10 помогает блокировать воспаление, вызванное травмой или заболеванием, например, инсультом или болезнью Альцгеймера. Но, как выяснилось, он также влияет на ключевые модели поведения, связанные с алкогольной зависимостью.

У мышей, которых регулярно поили алкоголем, уровень IL-10 был значительно снижен, он не сигнализировал должным образом об угрозе. Ученым удалось усилить передачу сигналов IL-10, тем самым добившись резкого уменьшения тревожного поведения и снизить желание дальше употреблять алкоголь.

Мариса Роберто надеется, что открытие ее команды поможет при лечении алкогольной зависимости.

© Доктор Питер