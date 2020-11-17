"Вектор" в декабре начнет испытывать вакцину от коронавируса на детях и пожилых

Векторовскую вакцину "ЭпиВакКорона" сотрудники научного центра в декабре планируют испытать на подростках и пожилых. В эксперименте примут участие 100 добровольцев в возрасте от 14 до 17 лет и 150 добровольцев старше 60 лет.

В декабре планируют испытывать эффективность вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на подростках. В испытании примут участие 100 добровольцев в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

"Суммарно планируется проведение независимых следующих пострегистрационных клинических исследований <...> на детях возраста 14-17 лет, на 100 добровольцах. <...> Мы планируем к ним приступить в декабре этого года", - цитирует ТАСС Рината Максютова. Он добавил, что состав вакцины менять не будут.

Кроме того, пострегистрационные испытания вакцины проведут на 150 добровольцах старше 60 лет.

"Это исследования в рамках открытого контролируемого исследования безопасности, реактогенности, иммуногенности на добровольцах старше 60 лет, на 150 добровольцах. Разрешение уже получено от 16 ноября текущего года, то есть вчера", - сказал он.