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"Вектор" в декабре начнет испытывать вакцину от коронавируса на детях и пожилых

19:10, 17.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Векторовскую вакцину "ЭпиВакКорона" сотрудники научного центра в декабре планируют испытать на подростках и пожилых. В эксперименте примут участие 100 добровольцев в возрасте от 14 до 17 лет и 150 добровольцев старше 60 лет.

&quot;Вектор&quot; в декабре начнет испытывать вакцину от коронавируса на детях и пожилых
Фото: pixabay.com

В декабре планируют испытывать эффективность вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на подростках. В испытании примут участие 100 добровольцев в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

"Суммарно планируется проведение независимых следующих пострегистрационных клинических исследований <...> на детях возраста 14-17 лет, на 100 добровольцах. <...> Мы планируем к ним приступить в декабре этого года", - цитирует ТАСС Рината Максютова. Он добавил, что состав вакцины менять не будут.

Кроме того, пострегистрационные испытания вакцины проведут на 150 добровольцах старше 60 лет. 

"Это исследования в рамках открытого контролируемого исследования безопасности, реактогенности, иммуногенности на добровольцах старше 60 лет, на 150 добровольцах. Разрешение уже получено от 16 ноября текущего года, то есть вчера", - сказал он. 

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В начале ноября генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал, когда начнется вакцинация населения препаратом "ЭпиВакКорона". Он также добавил, что для граждан РФ вакцина будет бесплатной и проводится только добровольно.

Рубрики: Инфекционные болезни

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