Инфекционист: Некоторые не заболевают COVID-19, даже если у них нет "видимых" антител в крови

Даже при длительном контакте с зараженными коронавирусом некоторые не заболевают или переносят болезнь бессимптомно благодаря «иммунологической памяти». По словам врача-инфекциониста Андрея Позднякова, невосприимчивость к коронавирусу, вероятнее всего, связана с Т-клетками, которые ранее «активировались» другими, «простудными» коронавирусами.

Невосприимчивость части населения к SARS-CoV-2, даже при неоднократном и длительном контакте с заболевшими, может быть связана не с титром антител в крови (так называемый гуморальный иммунитет - Прим. ред.), а с Т-клеточным иммунитетом. По словам Андрея Позднякова, врача-инфекциониста, главного врача ООО «Инвитро-Сибирь», наиболее вероятная теория невосприимчивости к новому коронавирусу гласит о том, что Т-клетки человека могли ранее «активироваться» другими, «простудными» коронавирусами, благодаря чему у них сохранилась иммунологическая память. По словам специалиста, эту теорию сложно проверить массовым лабораторным скринингом, но опубликованные результаты исследований и продолжающиеся работы по изучению Т-клеточного иммунитета при COVID-19 дают почву для осторожного оптимизма. Так, недавние исследования группы ученых из нескольких стран выявили, что устойчивый Т-клеточный ответ на SARS-CoV-2 образуется у большинства пациентов, встречавшихся с этим вирусом. При этом у части пациентов, никогда не встречавшихся с новым коронавирусом, уже есть Т-лимфоциты, реагирующие на вирус и элиминирующие (удаляющие, выводящие - Прим. ред.) его из организма.

Среди основных задач Т-клеточного звена иммунитета — опознать и изучить антиген (это любое вещество, которое организм воспринимает как чужеродное или потенциально опасное - Прим. ред.), передать информацию о нем другим звеньям иммунной системы, затем уничтожить антиген, запомнив его.

«У части людей, в силу особенностей иммунитета, а также при инфицировании низкой дозой возбудителя, активируется и элиминирует вирус из организма преимущественно Т-клеточное звено. Гуморальный (В-клеточный) ответ у них не выражен, антител образуется мало, нередко они не определяются рутинными лабораторными методами. Человек может перенести инфекционный процесс без развития болезни, уровень антител у него не определяется, но организм приобретает защиту от повторного заражения. Насколько стойкую и долгую – вопрос остается открытым», - передает пресс-служба компании «Инвитро» со ссылкой на Андрея Позднякова.

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