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Глава ВОЗ: Вакцина от коронавируса сможет сдержать, но не остановить пандемию

11:33, 17.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Глава ВОЗ заявил, что вакцина от COVID-19 не сможет остановить пандемию, а будет только сдерживать ее. Эксперт считает, что для победы над коронавирусом населению требуется регулярное тестирование, изоляция контактных и соблюдение санитарно-профилактических мер.

Глава ВОЗ: Вакцина от коронавируса сможет сдержать, но не остановить пандемию
Фото: pixabay.com

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что для эффективной борьбы с коронавирусом одной вакцины недостаточно. Чтобы остановить пандемию, необходимо продолжать наблюдение, тестирование, отслеживание контактных, и изоляцию зараженных.

​"С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина призвана сыграть существенную роль, чтобы взять пандемию под контроль. Однако важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие имеющиеся у нас инструменты, а не заменять их", - написал он в Твиттере.

Он также напомнил, что первые поставки вакцины будут ограничины, поэтому в первую очередь привиться должны медработники, пожилые люди и все, кто входят в группу риска. 

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Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти - за последние сутки зафиксировано 22 410 новых случаев. В Петербурге выявили более 2,1 тысячи зараженных коронавирусом — почти на сотню больше, чем днем ранее. По числу смертельных исходов, связанных с COVID-19, город вновь на втором месте после столицы — за сутки подтверждено еще 69 смертей.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни

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