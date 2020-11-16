Александр Ржаненков: В Петербурге медики скорой получат единовременные выплаты за заражение коронавирусом

Сегодня комиссия комитета по соцполитике признала пострадавшими при оказании медицинской помощи 9 медработников Городской станции скорой помощи. Решающим голосом «за» признание права на выплаты заразившихся от своих пациентов было за председателем комитета по соцполитике Александром Ржаненковым. Он пояснил «Доктору Питеру»:

- Изначально заявления на выплаты подавал 71 человек от службы скорой помощи, всем им было отказано в выплатах. Мы принимали решение по поводу тех, кто обращался непосредственно к нам — комитет по социальной защите отказал в выплатах девятерым сотрудникам ГССМП. Теперь на основании нашего решения и в соответствии с нашими рекомендациями районные администрации должны внести изменения в ранее принятые решения по поводу тех сотрудников скорой, которые обращались с заявлениями о выплатах к ним.

Как сообщал ранее «Доктор Питер», Куйбышевский районный суд зарегистрировал коллективный административный иск работников Городской станции скорой помощи к комитету по социальной политике, в списке истцов - 9 человек. По словам медиков скорой, 17 и 21 июля, а также 26 августа комитет по соцполитике отказал им в предоставлении единовременной выплаты, которая полагается врачам и фельдшерам при заражении коронавирусом на работе.

И сегодня Объединенная пресс-служба судов сообщила о регистрации в Московском районном суде еще одного искового заявления от Светланы Иваньшиной и Марины Суворовой к администрации Московского района. В иске говорится о том, что 4.08.2020 и 2.09.2020 в районной администрации им отказали в предоставлении единовременной выплаты медицинским работникам, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Как и другим сотрудникам скорой назвали причину: «инфицирование истцов произошло при обстоятельствах не связанных с непосредственным оказанием помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), или пациентам с подозрением на эту инфекцию».

И то и другое заявления не были приняты к производству в судах. Но теперь проблема, похоже, решена.

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