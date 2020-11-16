Отказавшийся выступать на новогодних концертах Меладзе попросил врачей пустить его в красную зону

Певец Валерий Меладзе в своем Instagram опубликовал видеообращение к российским врачам. В нем он просит медиков пустить его в красную зону. Артист говорит, что это не пиар-ход, а искреннее желание оказать врачам и пациентам моральную поддержку.

Певец Валерий Меладзе опубликовал видеообращение к российским врачам, в котором просит пустить его в красную зону.

"Я обращаюсь в первую очередь к врачам Москвы и Московской области, так как я живу в этом регионе и могу достаточно быстро оказаться рядом с вами. Я хотел бы попросить у вас разрешения приезжать в ковидные отделения ваших больниц и прошу доступа в красную зону. Я хочу поддерживать морально вас и пациентов, буду очень этому рад", - заявил он.

Артист утверждает, что это не пиар-ход, все комментарии к видео будут закрыты во избежание каких-либо обсуждений.

"Просто хочу быть рядом с вами, применить свои силы, возможности и умения. Жду связи через директ или через моего директора", - сказал певец в конце обращения.

Напомним, 2 дня назад Валерий Меладзе высказался в отношении новых запретов в своем Instagram. Артист призвал коллег оказаться от съемок в традиционных "голубых огоньках", так как из-за коронавируса и запретов не будет ощущения праздника. И если уж традиционная работа артистов запрещена, то от съемок тоже стоит отказаться.

"Новогодние концерты, это всего лишь развлечение, не являющиеся первой необходимостью. Поэтому их решили отменить. Но без этих развлечений нет Нового года, нет позитива, нет ощущения праздника. (...) А представьте, если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в Новогодних программах. Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев", - написал он в посте.

"Доктор Питер" создал виртуальную стену памяти, чтобы увековечить память о медиках, которые спасали жизни пациентов ценой своих собственных. Мы назвали ее «Красная зона».

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