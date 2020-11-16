Елизаветинскую больницу оштрафовали на 100 тысяч. Ревизоры нашли «лишних» пациентов

В Петербурге суд наказал Елизаветинскую больницу штрафом в 100 тысяч рублей за нарушения санитарно-эпидемиологических требований в период пандемии. К примеру, как выяснилось, один из немногих непрофилированных под COVID-19 стационаров в августе-сентябре принимал слишком много пациентов на пульмонологическое отделение — на расчетной 31 койке лечили по 40 с лишним человек.

Калининский районный суд привлек к административной ответственности Городскую больницу Святой преподобномученицы Елизаветы за правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Стационару назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, нарушения стационар на улице Вавиловых допустил с 21 августа по 18 сентября. Так, в ходе санитарно-эпидемиологического расследования выяснилось, что в августе на пульмонологическом отделении лечили больше пациентов, чем позволяла его коечная мощность — 31 койка. На 21 августа там лечились 43 пациента, столько же в отделении было утром 24 августа, к тому же четверо были размещены на койках в коридоре. 8 сентября ревизоры по-прежнему в коридоре обнаружили 4-х пациентов, которые пользовались туалетами ближайших палат.

Напомним, в условиях перепрофилирования многопрофильных клиник на работу с коронавирусными пациентами, помощь по экстренным показаниям оказалась ограниченной, особенно для пациентов с хроническими пульмонологическими проблемами. Число коек для лечения обострений астмы, ХОБЛ и других заболеваний резко сократилось. Елизаветинская больница осталась одной из немногих, где оказывали помощь пациентам с этими патологиями.

Как сообщает пресс-служба судов, в больнице поздно провели обследование контактного пациента (на 13-й день после контакта) при появлении у него похожих на COVID-19 симптомов. Еще среди нарушений - найденные 8 сентября на медицинском столике в процедурной пульмонологического отделения «в открытом виде» многоразовые насадки к ингаляционным аппаратам. Как говорится в сообщении от пресс-службы судов, «при опросе об алгоритме обработки изделий медицинского назначения у персонала отсутствуют четкие знания». Также согласно журналу дезкамерной обработки постельного белья обнаружилось, что с 1 по 24 августа больница не обрабатывала постельные принадлежности на гинекологическом, оториноларингологическом и втором травматологическом отделениях, чем нарушила санэпид режим. Кроме того, она не исполнила в срок два пункта предписания от 21 августа.

В пресс-службе судов уточняют, что защитник Елизаветинской больницы вину признал, однако просил учесть трудное финансовое положение стационара, из-за которого тот не мог полностью выполнить указания в предписании. В итоге финансовое положение больницы пострадает еще больше — стационару назначен штраф в 100 тысяч рублей.

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