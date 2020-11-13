«110% в масках». На станции столичного метро от коронавируса защитили даже бронзовые статуи

«110% в масках». На станции столичного метро от коронавируса защитили даже бронзовые статуи17:04, 13.11.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
В московском метрополитене пассажиров станции «Площадь Революции» встречают статуи в масках и защитных экранах. Бронзовые фигуры советских людей в средствах защиты должны напомнить нынешним жителям столицы о необходимости соблюдать правила безопасности.
Департамент транспорта Москвы разместил в своем Telegram-канале ролик, в котором показал, как сегодня выглядит станция «Площадь Революции».
«На «Площади Революции» 110% в масках. Фигуры людей, бронзовые собаки и даже петух — все напоминает вам о безопасности», - сообщил дептранс Москвы.
Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»
Всего на этой станции установлено 76 бронзовых фигур, изображающих советских людей. Среди них стахановец, девушка-«ворошиловский стрелок» с винтовкой, пограничник с винтовкой и собакой, парашютистка ДОСААФ, птичница с курицей и петухом, студент с книгой и другие.
В Петербурге на статуях, расположенных на фасаде ТРЦ "Галереи", уже несколько меясцев надеты защитные маски.
© Доктор Питер
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Абсурд.
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