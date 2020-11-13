Число пострадавших от вспышки кишечной инфекции в школе Кронштадта выросло до 140. У заболевших нашли норовирус

Число пострадавших от вспышки острой кишечной инфекции в школе № 422 в Кронштадте увеличилось до 140. Из них 135 детей,один ребенок до сих пор находится в инфекционном стационаре. Об этом сообщает петербургский Роспотребнадзор. По результатам лабораторных исследований, у 16 человек был обнаружен норовирус.

О вспышке кишечной инфекции в кронштадтской школе стало известно 11 ноября. Тогда сообщалось о 6 пострадавших. Уже вчера их число выросло до 109 человек, включая 106 школьников. На сегодня, 13 ноября, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано всего 140 случаев острой кишечной инфекции, в том числе 135 у детей и 5 у сотрудников. Клинически заболевания протекают в виде гастроэнтеритов.

Как сообщают в надзорном ведомстве, по результатам лабораторных исследований у 10 школьников и 6 взрослых обнаружен возбудитель норовирусной инфекции.

Напомним, накануне санитарные врачи сообщили о выявленных в ходе проверки грубых нарушениях при организации питания учащихся. Компании, которая занималась школьными обедами, - ООО "ТД ПРОФПИТ" временно запретили работать.

Справка

Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженными симптомами: рвотой, диареей, повышением температуры тела. Норовирус очень заразен. Достаточно менее 10 вирусных частиц, чтобы при попадании в желудочно-кишечный тракт здорового взрослого человека вызвать заболевание. Передается инфекция фекально-оральным путем, через пищу или воду. Вирусы могут долго сохраняться инфекционные свойства на разных поверхностях.

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