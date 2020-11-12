У председателя комздрава появился новый зам. Он должен наладить связь между комитетом и поликлиниками

Новым заместителем председателя комитета по здравоохранению Петербурга сегодня назначен Дмитрий Мотовилов. Он должен наладить связь между комитетом и поликлиниками, которые подчиняются районным администрациям. До своего прихода на Малую Садовую Дмитрий Леонидович 4 года возглавлял райздрав Калининского района.

Дмитрий Мотовилов окончил Кировский государственный медицинский институт по специальности врач-педиатр. С 2002 года работал травматологом Городской поликлиники № 96, потом заведующим отделения. С 2005 года стал главным врачом 96-й поликлиники на проспекте Просвещения. В октябре 2016 года был назначен начальником отдела здравоохранения администрации Калининского района. Сегодня Дмитрий Мотовилов стал пятым заместителем главы комитета по здравоохранению.

Напомним, вчера вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, выступая перед депутатами в Мариинском дворце, анонсировал скорое появление нового заместителя председателя комитета по здравоохранению. По словам вице-губернатора, в задачи нового зама войдет улучшение взаимодействия комитета с амбулаторно-поликлиническим звеном. Так исторически сложилось, что городские поликлиники подчиняются не комздраву, а районным администрациям.

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