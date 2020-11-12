Психиатр: 40% пациентов с психическими расстройствами заболевают до 25 лет

Российские психиатры проведут тестирование подростков. Специалисты хотят выяснить, как на психику детей повлияли пандемия, дистанционное обучение и изоляция. По словам психиатра Петра Морозова, 40% пациентов с психическими расстройствами заболевают именно в молодости - до 25 лет.

Союз охраны психического здоровья вместе с Министерством просвещения проведут скрининговое тестирование старшеклассников на уровень тревожности. Об этом сообщила сегодня, 12 ноября, президент Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр Наталья Треушникова на конференции, посвященной психическому здоровью в период пандемии COVID-19. Сейчас, по словам врачей, важно узнать, как подростки психологически переносят пандемию, дистанционное обучение, изоляцию и лишение личного общения с педагогами и сверстниками.

- Расстройства, которые возникают в подростковом возрасте, могут иметь глобальные последствия и оказывать влияние на всю дальнейшую жизнь человека. Если мы сегодня не поймем, что происходит с психикой наших подростков, мы не сможем правильно выстроить тактику и помочь им. И это может глобально повлиять на будущее и нашей страны в целом, - сказала Наталья Треушникова.

По словам специалиста, подростковая психика гибкая и не устойчивая, поэтому для нее свойственна такая форма психологической защиты как вытеснение.

- Это защитный механизм психики. Он быстро формируется и в дальнейшем трудно преодолевается. Когда человек как бы игнорирует, не замечает тех трудностей и проблем, которые у него есть, - объяснила психиатр.

Генеральный секретарь Всемирной психиатрической ассоциации (объединяет 140 психиатрических обществ из 120 стран) Петр Морозов уточнил, что, по данным ассоциации, 40% пациентов с психиатрической патологией заболевают в возрасте до 25 лет.

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