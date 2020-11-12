Психиатр: 40% пациентов с психическими расстройствами заболевают до 25 лет

Психиатр: 40% пациентов с психическими расстройствами заболевают до 25 лет18:40, 12.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Российские психиатры проведут тестирование подростков. Специалисты хотят выяснить, как на психику детей повлияли пандемия, дистанционное обучение и изоляция. По словам психиатра Петра Морозова, 40% пациентов с психическими расстройствами заболевают именно в молодости - до 25 лет.
Союз охраны психического здоровья вместе с Министерством просвещения проведут скрининговое тестирование старшеклассников на уровень тревожности. Об этом сообщила сегодня, 12 ноября, президент Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр Наталья Треушникова на конференции, посвященной психическому здоровью в период пандемии COVID-19. Сейчас, по словам врачей, важно узнать, как подростки психологически переносят пандемию, дистанционное обучение, изоляцию и лишение личного общения с педагогами и сверстниками.
- Расстройства, которые возникают в подростковом возрасте, могут иметь глобальные последствия и оказывать влияние на всю дальнейшую жизнь человека. Если мы сегодня не поймем, что происходит с психикой наших подростков, мы не сможем правильно выстроить тактику и помочь им. И это может глобально повлиять на будущее и нашей страны в целом, - сказала Наталья Треушникова.
По словам специалиста, подростковая психика гибкая и не устойчивая, поэтому для нее свойственна такая форма психологической защиты как вытеснение.
- Это защитный механизм психики. Он быстро формируется и в дальнейшем трудно преодолевается. Когда человек как бы игнорирует, не замечает тех трудностей и проблем, которые у него есть, - объяснила психиатр.
Генеральный секретарь Всемирной психиатрической ассоциации (объединяет 140 психиатрических обществ из 120 стран) Петр Морозов уточнил, что, по данным ассоциации, 40% пациентов с психиатрической патологией заболевают в возрасте до 25 лет.
Читайте также: Ученый СПбГУ назвал 5 способов стать счастливее и спокойнее в домашней изоляции
© Доктор Питер
Значит, надо проверять лиц после 25 лет. Ведь там заболевают куда больше - 60 процентов.
уверен, что каждый второй психиатр болен психическим заболеванием. а через лет 10 практики все психиатры профнепригодны из-за профессиональной деформации личности
Абсолютно согласна.
Люди идут в психиатры, чтобы в первую очередь решить свои проблемы.
Нормальный и здоровый человек никогда не будет заниматься этим.
А как человек с проблемами может помочь другим?
И давно известно, что больше 10 лет лет не должны работать педагоги, ни в школах, ни в детских садах. Стирается грань между цветовой гаммой - они видят только два цвета черный и белый, т.е. очень плохо или очень хорошо. Это даже преподают на курсах. Отсюда в школах бешеные учителя с большим стажем, которые орут на детей и их постоянно что-то раздражает, в т.ч. перелистывание листов книги. Сегодняшнее образование просто деградирует. Дипломы покупаются. Детская психика страдает