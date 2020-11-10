18+ / fontanka.ru

Мишустин: До конца недели должна заработать горячая линия по поставке лекарств в аптеки и регионы

14:16, 12.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Михаил Мишустин поручил Минпромторгу организовать горячую линию по лекарственному обеспечению для регионов, аптек и дистрибьюторов. Заработать она должна до конца этой недели.

Мишустин: До конца недели должна заработать горячая линия по поставке лекарств в аптеки и регионы
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу организовать горячую линию по лекарственному обеспечению для регионов, аптек и дистрибьюторов. Такое решение он принял после заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Горячая линия должна заработать уже в конце этой недели.

"Горячая линия будет работать для регионов, аптек и дистрибьюторов. Она позволит оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением лекарствами и медицинскими изделиями", - говорится на официальном сайте правительства.

Читайте также: Замглавы Минздрава: амбулаторные пациенты в Петербурге должны начать получать бесплатные лекарства от COVID-19 на этой неделе

Минздраву РФ Мишустин поручил контролировать уже существующую горячую линию для медработников.

Напомним, на портале Госуслуг медики теперь могут напрямую обратиться в Минздрав - рассказать о нехватке лекарств и средств индивидуальной защиты, указать на дефицит коек в своем стационаре или предложить методики для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. При обращении медик должен указать название организации, в которой он работает.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни, Медицинская власть

Ещё нет комментариев

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Темы недели

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×