Мишустин: До конца недели должна заработать горячая линия по поставке лекарств в аптеки и регионы

Михаил Мишустин поручил Минпромторгу организовать горячую линию по лекарственному обеспечению для регионов, аптек и дистрибьюторов. Заработать она должна до конца этой недели.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу организовать горячую линию по лекарственному обеспечению для регионов, аптек и дистрибьюторов. Такое решение он принял после заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Горячая линия должна заработать уже в конце этой недели.

"Горячая линия будет работать для регионов, аптек и дистрибьюторов. Она позволит оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением лекарствами и медицинскими изделиями", - говорится на официальном сайте правительства.

Минздраву РФ Мишустин поручил контролировать уже существующую горячую линию для медработников.

Напомним, на портале Госуслуг медики теперь могут напрямую обратиться в Минздрав - рассказать о нехватке лекарств и средств индивидуальной защиты, указать на дефицит коек в своем стационаре или предложить методики для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. При обращении медик должен указать название организации, в которой он работает.

© Доктор Питер