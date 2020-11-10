Мишустин: До конца недели должна заработать горячая линия по поставке лекарств в аптеки и регионы

Мишустин: До конца недели должна заработать горячая линия по поставке лекарств в аптеки и регионы14:16, 12.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Михаил Мишустин поручил Минпромторгу организовать горячую линию по лекарственному обеспечению для регионов, аптек и дистрибьюторов. Заработать она должна до конца этой недели.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу организовать горячую линию по лекарственному обеспечению для регионов, аптек и дистрибьюторов. Такое решение он принял после заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Горячая линия должна заработать уже в конце этой недели.
"Горячая линия будет работать для регионов, аптек и дистрибьюторов. Она позволит оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением лекарствами и медицинскими изделиями", - говорится на официальном сайте правительства.
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Минздраву РФ Мишустин поручил контролировать уже существующую горячую линию для медработников.
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