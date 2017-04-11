Ученые США нашли связь между чрезмерной потливостью и болезнью Паркинсона

Чрезмерная потливость может быть симптомом дегенеративного заболевания центральной нервной системы - болезни Паркинсона. Специалисты рекомендуют задуматься о своем здоровье, если вы часто потеете без видимой на то причины.

Чрезмерное потоотделение без видимых на то причин может сигнализировать о начале развития болезни Паркинсона. К такому выводу пришли специалисты из Американской ассоциации болезни Паркинсона.

Как утверждают эксперты, болезнь часто развивается медленно, ее легко не заметить. Позже появляются и другие симптомы: тремор, брадикинезия (замедление активных движений), нарушение походки. Однако именно повышенное потоотделение - необычный сигнал, по которому можно определить болезнь на ранней стадии.

«Потливость без какой-либо очевидной причины — один из наиболее распространенных предупреждающих признаков болезни Паркинсона. Если болезнь не лечить, потливость прогрессирует», - сообщается на официальном портале.

Важная деталь: при развитии болезни повышенное потоотделение наблюдается в верхней части тела. Или другой вариант - снижение потоотделение тела и повышенное потоотделение на лице.

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