Олег Эргашев: Бесплатные лекарства для лечения коронавируса на дому будут закупаться быстро

Лекарства, которые хотят выдавать петербуржцам с коронавирусом для домашнего лечения, будут закупаться у единого поставщика. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев депутатам ЗакСа. А для более тесного взаимодействия комздрава и поликлиник, которые подчиняются районным администрациям, создается новая структура - ситуационный центр.

Напомним, в начале ноября правительство РФ выделило из федерального бюджета регионам 5 млрд рублей на бесплатные лекарства ковидным пациентам, которые проходят лечение амбулаторно. Петербургу из этой суммы достались 203,1 млн рублей. На днях сообщалось, что федеральные деньги на закупку лекарств уже пришли и на этой неделе лекарства болеющим дома петербуржцам начнут «раздавать» бесплатно. Однако как и где будет происходить выдача препаратов пациентам, а также как поликлиники смогут так быстро их закупить, до сих пор пока точно не ясно. По словам вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, выступавшего сегодня в Мариинском дворце перед депутатами, эти препараты (противовирусные, антибиотики, антикоагулянты) будут закупаться у единого поставщика.

- Действительно, если мы объявим конкурсные процедуры на закупку в каждом районе, то это будет длиться как минимум до января. Поэтому министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко разрешил покупать у единого поставщика. Такую задачу мы поставили буквально два дня назад, когда приезжала комиссия Минздрава. Чтобы районы закупали у единого поставщика, и это будет происходить быстро, - пояснил парламентариям вице-губернатор.

Также, по словам Эргашева, в городе создается так называемый ситуационный центр, который будет отвечать за взаимодействие комздрава и поликлиник, которые по факту подчиняются районным администрациям (в Петербурге так исторически сложилось — Прим. ред.). У этого центра будет свой штат сотрудников.

- Я буквально вчера просмотрел кандидатуры нового заместителя комитета по здравоохранению, чтобы улучшить взаимодействие комздрава с амбулаторно-поликлиническим звеном. Этот (ситуационный) центр будет иметь определенный штат, перед ним поставлены определенные задачи. В первую очередь, улучшение амбулаторно-поликлинической работы (…), - сказал Олег Эргашев.

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