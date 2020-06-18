На российских рынках почти половина питьевой воды оказалась подделкой

На российских рынках обнаружили 45% поддельной минеральной и питьевой негазированной воды, которая не прошла должных проверок и может быть опасна для здоровья, заявили на Форуме по борьбе с нелегальной торговлей. Как заключили специалисты, исправить ситуацию может цифровая маркировка товара.

На российских рынках эксперты обнаружили 45% поддельной минеральной и питьевой негазированной воды. Об этом сегодня заявил на Форуме по борьбе с нелегальной торговлей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. По его словам, столько подделок - из-за нежелания производителей внедрять в производство цифровую маркировку товара.

"Здесь нужно быть осторожнее, минеральная вода не всегда лекарство, она может даже создать сложности. Питьевая вода тоже может быть разной (разного происхождения), что должно быть прописано в ее данных. Однако те, кто производят продукт, всячески оттягивают маркировку, а это не позволяет потребителю четко видеть, что он покупает», - пояснил сенатор.

Он отметил, что решить проблему может цифровая маркировка. «Еще один вариант – реестр питьевой воды, где были бы представлены ее пробы. Отсутствие проверки и прослеживаемости и приводит к такой доли контрафакта – 45%»,- заключил Митин.

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